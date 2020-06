Još danas sunce, od sutra ne zaboravljajte kišobran

Danas u BiH biće sunčano vrijeme. Očekuje se slab vjetar do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnje temperature kretaće se od 12 do 18 stepeni, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti od 24 do 30 stepeni.

Početak sedmice

Već idućeg dana, u nedjelju 14. juna, stiže nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine uglavnom na zapadu BiH, a poslije podne i dio večeri u većini područja. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna biće od 24 do 29 stepeni.

I početak nove sedmice počeće kišom. Tako će u ponedjeljak, 15. juna, u BiH biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 25, na jugu do 28 stepeni.