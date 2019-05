Jezero Bočac prekriveno plutajućim otpadom

Akumulaciono jezero Bočac jutros je ličilo na pravo more plastičnih flaša i granja. Zaštitna mreža Eko centra "Bočac" je pukla, pa je sav otpad koji se nakupio nakon nedavnih poplava, krenuo da pluta niz Vrbas.

Deset hiljada kubika plutajućeg otpada se zaustavilo na brani u Bočcu. U masi smeća koja se sručila 20 kilometara nizvodno od puknute zaštitne mreže, može se naći sve, od plastičnih flaša, preko balvana do bijele tehnike.

Uprkos ovakvim scenama, razloga za brigu, ipak, nema. U "Hidroelektranama na Vrbasu" kažu da neće dozvoliti dalji prolaz otpada. Uvjeravaju da smeće ni na koji način neće uticati na rad hidroelektrane. Apeluju na građane da ne bacaju otpad u rijeku.

"Mi imamo zahvate - naše ulazne građevine koje se nalaze otprilike na jednoj polovini jezera, i naši su tehnički parametri da nikada ne smijemo spustiti jezero do tog nivoa, samim tim - nemoguće je da plutajući otpad prođe nizvodno od HE Bočac, odnosno od brane HE Bočac," rekao je Velibor Jarić, izvršni direktor za proizvodnju i održavanje u HE Bočac.

Mreža se nalazi na granici Republike Srpske i Federacije BiH, pa većina otpada stiže iz Jajca, Bugojna, Gornjeg i Donjeg Vakufa. U Eko centru "Bočac" kažu da je mreža pukla zbog obilnih padavina, kada je bio velik dotok vode, a samim tim i smeća iz gornjeg toka Vrbasa.

"Rješenje bi bilo da se uključe sve institucije, i da se nađe jedan dugoročan način kako ovo da se finansira. Trenutno je sve na hidroelektranama, koje imaju godišnji ugovor koji ih obavezuje na čišćenje plutajućeg otpada, jer su one i neko ko upravlja jezerom Bočac," rekla je Dragana Kovačević, direktor Eko-centra "Bočac jezero".

To će uprava hidroelektrane i da uradi. Javnom nabavkom će da izaberu firmu koja će da očisti sav otpad u akumulaciji, a očekuju da posao bude gotov najdalje za dva do tri mjeseca.