Jedna oboljela osoba od morbila zarazi 15 novih ljudi, upravo zbog toga morbile se svrstavaju u izuzetno zarazne i opasne infektivne bolesti. Zbog povećanog broja oboljelih od morbila na području grada Istočno Sarajevo, zaposleni u zdravstvenim ustanovama apeluju na građane da se na vrijeme vakcinišu,kako bi izbjegli komplikacije i dalje širenje te zarazne bolesti.

"Morbile su vrlo zarazna,kako mi medicinari kazemo vrlo kontegiozna bolest.Ako imate oboljelu osobu od gripa ona će vam zaraziti dva čovjeka, osoba oboljela od zaušaka zarazi oko sedam ljudi, a morbila 15. Mislim da te cifre dovoljno govore o kakvoj zarazi je riječ", kaže Ljiljana Salata, specijalista infektivnih bolesti.

Kada je riječ o morbilama,roditelji veoma malo znaju o njima,jer se informišu na društvenim mrežama,umjesto kod stručnih lica,ističu infektolozi iz Istočnog Sarajeva. Zbog kampanje o antivakcinaciji kolektivni imunitet koji treba da bude iznad 95%,u nekim djelovima pada i ispod 60%,što je idealna prilika za razmnožavanje raznih virusa i bolesti.

"Ja ne bih voljela da roditeljima kažem da im djeca imaju komplikacije, ali nažalost i to se dešava i komplikacije su veoma ozbiljne i mogu dovesti do upale srednjeg uva, sinusa, pluća. To je virusno oboljenje i daje odličnu podlogu da se na njemu razviju bakterijske infekcije koje se iskomplikuju", kaže Salata.

Na području Istočnog Sarajeva broj oboljelih konstantno raste,ističe direktor Doma zdravlja Istočno Novo Sarajevo. Iako su oboljeli uglavnom nevakcinisane osobe,cilj predavanja jeste da se skrene pažnja na značaj vakcinacije i iskorjenje virusa za koje postoji zaštita.

"Mi svakodnevno imamo novi slučaj,što se tiče morbila i situacija je jako jako složena. Mi moramo da vakcinišemo djecu,kako bi zaštitili i one koji zbog zdravstvenih razloga ili trudnice ili alergije da se vakcinišu", kaže Tijana Gavrić Mičić, direktor Doma zdravlja istočno Novo Sarajevo.

Broj oboljelih nije moguće tačno odrediti jer se veliki broj njih liječi u privatnim klinikama,istakli su iz Doma zdravlja Istočno Novo Sarajevo