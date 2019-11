Јak zemljotres u Albaniji, osjetio se i u BiH

Prema navodima svetskih seizmoloških stanica, epicentar zemljotresa je bio na oko 13 kilometara od grada Mamurasa, a najviše je pogođen grad Dures na obali Jadranskog mora.

Dodaje se i da se zemljotres dogodio na dubini od 20 kilometara.

BNONews : UPDATE: Health minister confirms at least 150 injured as rescue work continues following earthquake in Albania; local journalist says at least 3 dead https://t.co/3gNiLqrDkx https://t.co/0VJkmch248 - https://t.co/FGNMcRoEw2

— Trending_News (@Trending_NewX) November 26, 2019