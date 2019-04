Izrael: Pravi genocid je počinjen u Republici Srpskoj Krajini, a ne u Srebrenici

Tvrdnje da je u Srebrenici počinjen najveći genocid poslije Drugog svjetskog rata sramotne su zato što se to tamo nije dogodilo, a pravi genocid u kojem je ubijeno oko 2.000, a protjerano 250.000 ljudi počinjen je u Republici Srpskoj Krajini, izjavio je američki pisac i publicista DŽared Izrael.

"Za dešavanja na ovim prostorima zainteresovao sam se još 1991. godine i pratio sam sve. Vidio sam da mediji u Americi uglavnom objavljuju jednostrane izvještaje o svemu i zato sam počeo da se bavim dešavanjima i shvatio sam da je najvažnije pitanje u stvari pitanje Srebrenice", rekao je Izrael za današnji "Glas Srpske".

On je naveo da svi svjetski mediji, pa tako i u Americi, svake godine naprave poplavu vijesti o Srebrenici.

"Svake godine se pojavljuju novi svjedoci koji pričaju svoje navodno strašne priče i govore o onome što se njima navodno dogodilo i iznose svoje viđenje onoga što se dogodilo u Srebrenici, a praktično niko kritički ne posmatra sve što objavljuju", naglasio je Izrael.

On je naveo da je devet godina studiozno pratio izjave svjedoka pred Haškim tribunalom. "To je nemoguće šta su svjedoci govorili. Tu je bilo strašnih priča, kao recimo kako je stari čovjek nosio dvoje djece, a onda ga je zaustavio srpski vojnik, rekao mu da spusti djecu i ubio ih. To su strašne priče, a najstrašnije je što su lažne", rekao je on.

Govoreći o tome zbog čega su ljudi na Zapadu vjerovali u lažne priče svjedoka iz Srebrenice, on je naveo da je to zbog toga što "tim svjedocima niko nije smio da kaže da lažu".

"NJih svi tretiraju kao svete žrtve i niko njihov status nije smio ni slučajno da dovodi u pitanje", rekao je on i dodao da su često i pojedini srpski advokati to prihvatali zdravo za gotovo i snishodljivo se ponašali prema lažnim žrtvama.

Izrael je naveo i da Srebrenicom pokušava da se zamijeni Jasenovac na način da se kaže "ustaše su su bile loše, ali, evo, vidite da su Srbi mnogo gori", te je poručio da je to nedopustivo.

Izrael je rekao da je na poziv predsjednika Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milovana Milutinovića došao u Banjaluku, gdje će danas i sutra učestvovati u radu međunarodne konferencije "Srebrenica, stvarnost i manipulacije".