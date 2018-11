Izgradnjom novog mosta biće riješen višedecenijski problem FOTO

Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković rekao je da će izgradnjom novog mosta preko rijeke Vrbanje, vrijednog 1,5 miliona KM, biti riješen višedecenijski problem poplava u toj lokalnoj zajednici.

Zeljković je naveo da je gradnja u punom jeku, da su odabrani kvalitetni izvođači i nadzorni organi, te da očekuje će izgradnja mosta biti završena u roku od šest mjeseci, kako je definisano ugovorom.

Prema njegovim riječima, planirano je da radovi budu završeni do marta, najkasnije do aprila naredne godine, kada se očekuju i veći vodostaji.

"Ukoliko to dozvole vremenske prilike, novembar, decembar i januar biće udarni i očekujemo da ćemo na vrijeme završiti ovaj posao", rekao je Zeljković.

On je naveo da je postojeći most postao svojevrsna brana, s obzirim na činjenicu da je uređeno korito rijeke Vrbanje, u dužini od 1.350 metara.

"Voda će znatno brže proticati kroz sam grad i kada se ukloni stari most, više neće biti te zapreke i sugurno će to biti kvalitetno rješenje da bi se preduprijedile poplave, koje Čelinac prate već decenijama", naglasio je on.

Zeljković je rekao da će novi most imati tri trake i da će biti pet do šest metara širi od starog.

Prema njegovim riječima, do sada su izvedeni pripremni radovi, sagrađen je pomoćni most za pješake nizvodno od postojećeg, uzvodno je sagrađen pomoćni most gdje će biti izmještena toplovodna mreža, koja treba da bude u funkciji tokom sezone grijanja.

Zeljković je rekao da će tokom gradnje novog mosta putnički saobraćaj biti preusmjeren na šamački most, a teretni kroz naselja Babići i Marjanovići.

Predsjednik Skupštine opštine Čelinac Dejan Kurtinović rekao je Srni da je lokalni parlament usvojio sve potrebne dokumente kako za izgradnju mosta tako i za odvijanje saobraćaja dok je most zatvoren.

"Čak smo i u junu na sjednici Skupštine imali izmjene programa kreditnog zaduženja za realizaciju projekta hitnog oporavka od poplava", rekao je on.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Željka Cvijanović položili su 9. septembra kamen temeljac za izgradnju mosta u Čelincu preko rijeke Vrbanje, za šta je Vlada Srpske izdvojila milion KM, a Vlada Srbije 500.000 KM.

Gradski most u Čelincu oštećen je u poplavama 2014. godine.