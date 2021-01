Izgradnja auto-puta prema Srbiji prioritet je svih prioriteta, poruka je Ministarstva saobraćaja i veza Srpske. U toku je izbor najpovoljnijeg ponuđača za finansiranje, projektovanje i izgradnju dionice auto-puta od Јohovca do Rače.

Nakon toga, kreće izgradnja što je dio rutinske procedure.

"Nastavak aktivnosti na izboru najpovoljnijeg ponuđača i to za dionicu od Johovca preko Vukosavlja, Brčkog do Rače i povezivanja Banjaluke autoputem do Beograda. Rad za izbor najpovoljnijeg izvođača za autoput od Johovca do Rače pa sve do Beograda biće prioritet", kaže Đorđe Popović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

U toku su i završni planovi za finansiranje. Dionicu puta od Rače do Bijeljine pomoći će Srbija sa 100 miliona evra, najavio je to još ranije srpski predsjednik. Prvi čovjek Autoputeva Republike Srpske za ATV kaže da bi krajem naredne sedmice mogli da počnu konkretni radovi na izgradnji autoputa.

"Mi čekamo konkretan znak kako će biti plasirana sredstva, dali će ona biti prebačena našoj Vladi pa da se mi organizujemo oko izbora izvođača ili će Srbija da bira izvođača ili će Srbija da aneksira postojeći ugovor koji ima sa turskom firmom koja gradi već autoput Kuzmin – Rača i most preko rijeke Save na na rači. Koja god kombinacija da bude mi ćemo se naravno prilagoditi i nadamo se da će to biti uskoro, ako bi bilo uskoro onda bi u toku ove sedmice mogli početi i konkretni radovi na izgradnji autoputa", rekao je Dušan Topić, direktor JP "Autoputevi Republike Srpske".

Eksproprijacija se ubrzanom dinamikom odvija i na drugoj dionici od Bijeljine do granice sa Brčko distriktom. U toku su aktivnosti RUGIP-a na dionici od Vukosavlja do zapadne granice Brčko distrikta.

"Za nekih 40 kilometara trebalo je nekih 8 mjeseci, mi smo tih 40 kilometara završili za mjesec i po dana, to je Rača-Bijeljina, Bijeljina-Brčko. Pored toga kako zavšavamo te pripremne radnje ulazi se u postupak eksproprijacije, prva dionica Rača-Bijeljina je u potpunosti zavšrena", kaže Bosiljka Predragovi, direktor RUGIPP-a.

Intenzivno se radi i na dionici koridora 5C od Јohovca do Rudanke.

Ništa manje nije značajan ni projekat povezivanja auto-putem Banjaluke i Prijedora do Novog Grada i izgradnje brzog puta od Prijedora do Kozarske Dubice. On bi povezao Banjaluku sa granicom i dalje sa koridorom 10 kroz Hrvatsku.