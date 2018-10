Izgradnja autoputa Banjaluka-Doboj pokazatelj sposobnosti Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Šipovu da sutrašnje otvaranje autoputa Banjaluka-Doboj pokazuje sposobnost Srpske da radi na velikim infrastrukturnim projektima i da ide dalje.

"Prije 10 godina nismo imali ni kilometar auto-puta, a sutra puštamo 120 kilometara auto-puta u Srpskoj. Nije u pitanju bio samo novac, trebalo je to sve provesti, od projektovanja do rješavanja imovinskih odnosa, izgradnje, nadzora... To je impozantno djelo za malu Srpsku koja svojim potencijalima pokazuje sposobnost da ide dalje", rekao je Dodik novinarima.

On je dodao da će ovih dana biti potpisan memorandum o izgradnji auto-puta od Banjaluke do Prijedora pa prema Novom Gradu.

"Primarno je da radimo na izgradnji auto-puta do Bijeljine i da se spojimo sa Srbijom kako bi Banjaluka i Beograd bili spojeni auto-putom", poručio je Dodik.

Dionica auto-puta od mjesta Drugovići do Prnjavora u dužini od 25 kilometara sutra će biti svečano otvorena, a time i završena izgradnja auto-puta "9. januar" od Banjaluke do Doboja, za šta su izdvojena 402 miliona evra.

Auto-put "9. januar", dužine 72 kilometra, od sutra će biti kompletiran, a na njegovoj izgradnji je angažovana domaća operativa.