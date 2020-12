Izgradnja aerodroma Trebinje na proljeće naredne godine

Izgradnja aerodorma Trebinje u Republici Srpskoj trebala bi da počne na proljeće naredne godine, za šta je u budžetu Srbije za 2021. opredijeljeno pet milijardi dinara /83.094.688 KM/, najavljeno je danas u Beogradu poslije sastanka ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđa Popovića i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislava Momirovića.



Popović je rekao da su pripremne aktivnosti za izgradnju tog aerodroma u toku, te podsjetio da je formirano i preduzeće "Aerodrom Trebinje".

On je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Momirovićem, zahvalio Srbiji za podršku Republici Srpskoj u realizaciji brojnih projekata, te naglasio značaj razvoja infrastrukture za ekonomski napredak.

"Zahvalio bih Vladi Srbije što Republiku Srpsku nije ostavila po strani", naveo je Popović.

On je napomenuo da je sa Momirovićem razgovarao i o izgradnji mosta preko Save u Rači, kao i o izgradnji auto-puta od Rače do Bijeljine u dužini od 17,1 kilometar, te izgradnji brzog puta od Sarajeva, preko Pala, do Vrdnika.

Popović je istakao da u regionalnim okvirima nije potrebno ni govoriti o ekonomskim koristima u slobodnom protoku ljudi i bržem transportu robe, te je u tom kontekstu pozdravio i inicijativu "mini-Šengen".

On je rekao da će, izgradnjom saobraćajne infrastrukture, Republika Srpska preko Srbije postati i dio evropskih saobraćajnih koridora.

Momirović je naveo da je u budžetu Srbije za narednu godinu opredijeljeno pet milijardi dinara /83.094.688 KM/ za izgradnju aerodroma Trebinje. "Plan je da radovi počnu u drugom kvartalu naredne godine. Možemo da kažemo i na proleće", najavio je Momirović.

On je izrazio zadovoljstvo što je razgovarao sa kolegom iz Republike Srpske o brojnim ifrastrukturnim projektima, uključujući i izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo.

Popović i Momirović su razgovarali i o drugim infrastrukturnim projektima Republike Srpske i Srbije.