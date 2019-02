Iz godine u godinu sve više turista posjeti Republiku Srpsku. Da to nisu samo prazne riječi, dokazuju prihodi od boravišne takse. Prošle godine donijeli su više od 1,3 miliona maraka, što je za 17 odsto više nego 2017. godine.

Iz Ministarstva trgovine i turizma kažu, sav zarađeni novac biće uložen u poboljšanje turističkih kapaciteta lokalnih zajednica.

"Procenat raspodjele tih sredstava je 80 odsto na turističke organizacije gradova i opštine, znači regionalno gdje se sredstva prikupljaju, a 20 odsto se izdvaja za turističku organizaciju Republike Srpske. Po zakonu, ta sredstva se isključivo moraju upotrijebiti za promociju turističke ponude Republike Srpske", kaže Dragica Kovač. ministar trgovine i turizma Srpske.

Posjeta je povećana za 10 odsto, a broj noćenja za 14, što pokazuje i duže zadržavanje stranaca. Domaći turisti najviše posjećuju ljekovite banje, dok su planine, rijeke i nacionalni parkovi draža odredišta strancima, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.

"Mi smo jednostavno destinacija za aktivni odmor. Neko to smatra hendikepom, ali mi smo to doživjeli kao svoju prednost. Nemamo more, ali zato imamo fantastičnu turističku destinaciju Republiku Srpsku, koja radi 365 dana u godini", ističe Nada Jovanović, direktor Turističke organizacije Republike Srpske.

Turističke planove u Banjaluci pokvarilo je otkazivanje novogodišnjih koncerata. Tako je sada jedino u ovom gradu zabilježen pad posjeta, ali samo u decembru. Ipak, ne odustaju. Kako kažu u Gradskoj upravi, novi koraci za podizanje turizma na noge, već su u planu.

"Broj smještajnih kapaciteta hotela u gradu značajno će se povećavati u narednim godinama. Ima dosta privatnih inicijativa na gradnji novih hotela, hostela i smještaja. Grad je naročito uložio u kampanje. Radili u smo protekle dvije godine zajedno sa Turističkom organizacijom više kampanja za pojedine događaje ili samu turistički ponudu Banjaluke, a veliki značaj ima i nova uspostavljena frekvencija avio-saobraćaja", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

U posljednja tri mjeseca prošle godine, koliko Rajaner leti sa banjalučkog aerodroma, 10 hiljada ljudi došlo je turistički posjetiti Republiku Srpsku. Letovi su doveli i do dužeg boravka stranaca, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.