Istorijski momenat za zdravstvo i za sve građane Srpske

"Sutra nas očekuje istorijski momenat za zdrvstvo Srpske, to je i istorijski momenat za sve građane Srpske jer sutra je ceremonija koja slavi završetak kapitalnog projekta za zdravstvo Srpske. Projekat rekonstrukcije i opremanje centralnog medicinskog bloka i izgradnje novog Sjevernog krila UKC RS je ambiciozan i njegova realizacija bila je izuzetno zahtjevna s obzirom na to da su se radovi odvijali na "živom objektu" gdje smo istovremeno imali građevinske radove i hospitalizovane pacijente i gdje je moralo da postoji potpuno razumijevanje svih učesnika", istakao je Vlado Đajić, direktor UKC RS gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.

"Za četiri godine rekonstruisane su sve postojeće klinike i prostori, kao i tri etaže koje nikada do početka implementacije projekta nisu završene, a Republika Srpska je dobila najsavremeniju i najmoderniju bolnicu u regionu. Vrijednost projekta je 84 miliona evra plus PDV, a finansiran je iz budžeta Srpske i nije išao na teret zdravstvenog sistema Srpske. Kao što ste već upoznati, a i pratili ste te događaje, u julu prošle godine preselili smo neke od klinika koje su već bile smještene u Centralnom medicinskom bloku. Da imamo punu podršku institucija Republike Srpske govori i dinamika preseljavanja klinika u renovirane etaže, prvenstveno Pulmologije u decembru prošle godine. Za nekoliko dana selimo sve hirurške klinike i službe sa lokacije u centru grada u moderan prostor, te puštamo u rad Sjeverno krilo. To predstavlja ostvarenje višedecenijskog sna naših radnika i stanovnika Srpske. Standard bolničnog liječenja biće značajno unapređen. U Sjevernom krilu biće smještene najmodernije operacione sale i intenzivne njege sa 44 kreveta, kao i Centar urgentne medicine, Patologija, Sterilizacija. Najveća zdravstvena ustanova Srpske konačno će se smjestiti pod jedan krov. Ovom prilikom još jednom želim da pozovem sve građane Republike Srpske da sutra, u 11:00 časova dođu na svečanu ceremoniju puštanja u rad našg rekonstruisanog i moderno opremljenog kliničkog centra, te da budemo svi zajedno dio istorijskog momenta za zdravstvo Srpske", istakao je Đajić.

Đajić je istakao da će nakon svečane ceremonije otvaranja Sjevernog krila, posao tek započne za radnike UKC-a, zbog posla koji im predstoji kada je preseljenje klinika sa donje lokacije u pitanju.

"Svečana ceremonija označava početak preseljenja hirurških klinika i već u nedjelju određene organizacione jedinice se počinju preseljavati sa lokacije iz centra grada na Paprikovac. Mi smo napravili plan dinamike preseljenja koji će se odvijati sukcesivno tako da ne ometamo proces rada i pružanja usluga našim pacijentima. Cilj nam je da se u što kraćem roku preselimo i na najbolji mogući način, te već početkom oktobra možemo da očekujemo da radimo u punom sastavu na lokaciji Paprikovac u najboljem Kliničkom centru u regionu. Svi pacijenti će ležati u dvokrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi, što je potpuno drugačije u odnosu na prethodno stanje, kada smo u nekim klinikama imali i po desetak pacijenata u jednoj sobi. Kreveti su automatizovani i pacijent će moći da, pomoću prekidača da podese krevet i zauzmu najudobniji položaj. Svaka soba ima vlastiti toalet, tuš a omogućena je i stalna komunikacija pacijenta sa medicinskim sestrama/tehničarima, preko uređaja za poziv, koji se nalazi u sobi", naglasio je Đajić.

Direktor UKC-a Republike Srpske je istakao da će složene operativne zahvate zajedno sa ljekarima iz ove zdravstvene ustanove obaviti i ljekari iz Rusije.

"Ovo je prilika da kažem da naši ljekari zajedno sa stručnjacima, iz Rusije koji će prisustvovati i samoj ceremoniji, po prvi put operisati u novim operacionim salama. Tradicionalne prijateljske veze između Republike Srpske i Ruske Federacije rezultirale su prvim korakom u praktičnoj realizaciji saradnje u sferi zdravstva, a eminentni medicinski eksperti iz oblasti onkološke hirurgije iz Sankt Peteburga zajedno sa našim ljekarima izvešće u prve operativne zahvate u novim savremeno opremljenim operacionim salama. Radi se o komplikovanoj laparoskopskoj operaciji tumora debelog crijeva sa metastazom na jetri koja podrazumijeva odstranjenje tumorskog tkiva u debelom crijevu i odstranjenje metastaze na jetri", naglasio je Đajić.

Vlado Đajić je istakao da je edukacija i ulaganje u znanje i u mladi kadar prioritet.

"Najljepše građevine su samo zidovi i nemaju smisla bez ljudi koji im daju život, koji tu rade, borave i spašavaju svakodnevno ljudske živote i pacijenata koji su razlog našeg djelovanja i postojanja. Da je trajno opredjeljenje poslovodstva UKC-a Republike Srpske ulaganje u znanja i vještine zaposlenih kroz konstantne edukacije u inostranstvu govori i činjenica da će sa nama sutra biti eminetentni stručnjaci iz Rusije, iz Austrije, Slovenije i Srbije sa kojima uspješno sarađujemo već duži period, a ta saradnja će biti nastavljena i u budućnosti", istakao je Đajić.

Đajić je istakao da veliku zahvalnost duguju predsjednuku Republike Srpske Miloradu Dodiku i kompletnoj Vladi Srpske na čelu sa Željkom Cvijanović bez čije pomoći rekonstrukcija i opremanje centralnog medicinskog bloka i izgradnje novog Sjevernog krila UKC RS ne bi bilo moguće.