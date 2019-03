Istočno Sarajevo ne smije da zaboravi ubijenu srpsku djecu

Istočno Sarajevo nikada ne smije zaboraviti ubijenu djecu Srpskog Sarajeva. Poruka je koja se danas čula iz školskog dvorišta gdje im je podignut spomenik.

Upravo na današnji dan, prije 24 godine, dok su igrale lastiš u grbavičkom naselju, dva snajperska metka bila su smrtonosna za Natašu Učur i Milicu Lalović. Pred sami kraj rata i u danima kada je na snazi bilo primirje, u njih su pucali muslimanski snajperisti.

Dva goluba - slomljenih krila simbol su stradanja sarajevske srpske djece. U jednom danu pobijeno je i deset članova porodice Tešanović, među kojima je najmlađa žrtva, osamnaestomjesečni Milun.

"Moj najmlađi član je Milun Tešanović koji je imao samo 18 mjeseci, koji nije nikome zla nanio, a tako je završio da nam je patolog rekao da su djetetu lomljene i noge i ruke, šta da ja dalje kažem", istakla je Milena Vitković.

Žalosno je to što, uprkos brojnim dokumentima, zločinci koji su svjesno ubijali djecu nisu procesuirani. U Sudu BiH, do danas ne postoji ni jedan predmet u kojem se spominju imena ubijene srpske djece. Imena djece, čiji životi su nasilno prekinuti nikada ne smiju biti zaboravljena, a zločin kažnjen poručio je to u Istočnom Sarajevu premijer Republike Srpske Radovan Višković.

"I naše okupljanje danas govori da ne smijemo zaboraviti. Čuli smo da za više od 120 djece koje je stradalo na području Sarajeva, niko nije odgovarao. Moramo kao institucije Republike Srpske istrajati na tom da zločinci odgovaraju, jer neko ko je potegao snajper da ubiju djecu koja se igraju, taj je imao izbor između života i smrti", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Na inicjativu školskog odbora i porodica poginulih sarajevsko-romanijske regije, prošle godine, podignut je spomenik nastradaloj sarajevskoj srpskoj djeci. Danas je održan čas istorije.

"Svakako i prilika da mladim naraštajima pružimo priliku da istinu uče kroz istoriju kao valjanu nauku, a ne kao falsifikat. Obaveza nas prosvjetnih radnika je to da govorimo i da njegujemo kulturu sjećanja na stradalu djecu Srpskog Sarajeva i tako ih sačuvamo od zaborava", istakla je Danijela Mrda, direktor OŠ "Sveti Sava".

Na spisku Centara za istraživanje ratnih zločina nalazi se imena 118-oro srpske djece ubijene u Sarajevu. Na žalost, taj spisak nije konačan, jer ima porodica, poput Tešanovića gdje su u jednom danu ubijene četiri generacije. Na prostoru cijele Republike Srpske, do sada je evidentirana 475 imena ubijene djece.