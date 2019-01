Ispovijest napadnutog policajca: Vukli su me, tukli, čupali, a samo sam radio svoj posao FOTO

Ljudi su krenuli da me vuku, čupaju i tuku, a u jednom trenutku sam se i uplašio za vlastiti život, a sve to samo zato što sam radio svoj posao, ovako za Srpskainfo počinje priču policajac Miloš Jotić koji je zadobio više teških povreda tokom protesta 25. decembra u centru Banjaluke.

Podsjetimo, protesti su krenuli nakon što je policija uhapsila Davora Dragičevića, oca pokojnog Davida Dragičevića, a tada je na trg došlo više članova grupe Pravda za Davida i građana.

Tokom dana došlo je do više sukoba građana sa policijom.

Jotić je ispričao da je taj dan trebao biti druga smjena, ali da zbog vanredne bezbjednosne situacije u Banjaluci, pozvan je da ranije dođe na posao.

"Dobio sam zadatak da sa kolegama odem na trg i obezbjedimo lice mjesta. To smo i uradili, a svi znaju šta se tamo dešavalo. U jednom trenutku sam vidio da kolege pokušavaju uhapsiti jednog mladića koji je ranije počinio prekršaje, ali je on pokušao pobjeći. To sam primjetio, te sam reagova i stigao ga. Tada sam ga lišio slobode, odnosno stavio sam mu lisice na ruke", ispričao je Jotić.

Potom je objasnio, da kada policajac nekom stavi lisice da je on dalje odgovoran za njega, da ga mora sprovesti u stanicu, ali brinuti i o njegovoj bezbjednosti.

"Dok sam ga vodio prema službenom vozilu, grupa od 10 do 15 ljudi je išla za nama i pokušavali su ga oteti. To nisam smio dozvoliti i nastavio sam da ga vodim prema vozilu. Kada smo prešli u park Petra Kočića ova grupa ljudi nas je stigla i počela gurati i čupati. Ta masa me je odjednom oborila na zemlji i osjetio sam kako me udaraju. Zadali su mi više udaraca po glavi, leđima i nogama, te su mi uniformu počupali", istakao je Jotić.

Priča da je tokom napada sve radio kako bi sačuvao službeni pištolj, jer se bojao da bi neko mogao da ga izvuče iz opasače dok je ležao na zemlji.

Tada su pritrčale i ostale kolege i pomogle mu, a uhapšeni mladić je sproveden u policijsku stanicu.

Nakon toga ovaj mladi policajac završio je i u bolnici, gdje mu je konstatovano više povreda, a zbog čega se još uvijek nalazi na bolovanju.

Ističe da ga je pogodilo to što su se građani tako odnosili porema policajcima koji su samo radili svoj posao.

"Završio sam Kriminalistiku, a na početku sam radio kao policajac. Posvetio sam se maksimalno ovom poslu i napredovao sam u njemu zato što se trudim, zbog toga me još više zaboljela ova reakcija građana", pojašnjava Jotić.

Dodaje na kraju da su ga poslije ovog incidenta nazvale brojne kolege koje su mu pružile podršku, a to će mu, kako kaže, pomoći da što prije zaboravi ove nemile scene.