Iskoristite dan da uživate u prirodi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će preovladavati promjenjivo oblačno i suvo vrijeme sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom vazduha u pojedinim mjestima do 22 stepena Celzijusova.



Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda su naveli da je jedino na istoku mjestimično moguća kratkotrajna kiša.

Najviša dnevna temperatura od 14 do 20, a na jugu i sjeveru ponegdje do 22 stepena Celzijusova, dok će na planinama biti do 10 stepeni.

Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar koji će tokom dana biti u blagom pojačanju.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Najsvježije jutros je bilo u Gacku i na Bjelašnici gdje su u 7.00 časova izmjerena minus dva stepena. Na Sokocu i u Rudom izmjeren je minus jedan, a na Čemernu i u Višegradu nula stepeni.

Na Han Pijesku izmjeren je jedan stepen, u Bileći i Foči dva, u Šipovu, Širokom Brijegu, Livnu i Bugojnu dva, u Sarajevu, Kalinoviku, Novom Gradu, na Ivan Sedlu, u Grudama, Jajcu i Sanskom Mostu četiri, u Prijedoru, Mostaru i Mrkonjić Gradu pet, u Trebinju šest, u Doboju, Srebrenici i Tuzli sedam, u Banjaluci, Bijeljini, Zvorniku i Srpcu devet, na Mrakovici deset, u Brčkom i Neumu 11, u Gradačcu 12, u Krupi na Uni 13 i u Bihaću 14 stepeni Celzijusovih.