Iskoristite Addiko pogodnosti – gotovinski kredit bez troškova obrade i plaćanje Mastercard 3 u 1 kreditnom karticom po želji

I ovog mjeseca, Addiko banke u BiH nude posebne pogodnosti, za sve postojeće i nove klijente. Svi oni koji do 30.11.2020. apliciraju za Addiko Blic gotovinski kredit biće oslobođeni plaćanja troškova obrade kredita. Osim ove atraktivne ponude kredita, iz Addiko ponude izdvajamo i multifunkcionalnu Addiko Mastercard 3u1 kreditnu karticu.

„Odobrenje Addiko Blic gotovinskih kredita, bez troškova obrade, posebna je Addiko pogodnosti koja će važiti do kraja novembra. Klijenti u Addiko banci mogu aplicirati za iznos kredita do 50.000 KM, na period otlate do 10 godina. Addiko Mastercard 3u1 kreditna kartica je sjajan alat za upravljanje finansijama klijenata Addiko banke, jer je ona istovremeno revolving, charge i kartica na rate, sa mogućnošću odabira načina isplate duga po kartici, prema klijentovoj želji: mjesečno plaćanje u iznosu 5% duga, plaćanje na čak 12 na rata ili beskamatno odgođeno plaćanje i do 45 dana.", ističu u Odjelu upravljanja prodajom u Addiko Bank a.d. Banja Luka.

"Svjesni smo da je upravljanje porodičnim budžetom samo od sebe izazov, upravo zato smo klijentima ponudili pogodnosti uz proizvode za koje smatramo da će im najviše olakšati ovaj svakodnevni izazov s kojim se svi susrećemo, bilo da je njihov izbor gotovinski kredit ili kreditna kartica. Odobrenje kredita u našoj banci je brzo i jednostavno, uz svega jednu posjetu Banci, a klijenti za kredit mogu aplicirati i putem naše web stranice.", kažu u Odjelu upravljanja prodajom Addiko Bank d.d. Sarajevo.

Više informacija o Addiko kreditnoj ponudi, karticama, paketima, kao i ostalim informacija o Banci i njenim proizvodima i uslugama, potražite na www.addiko.ba ili u bilo kojoj poslovnici Addiko banaka u BiH.