Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je da se uvođenjem integralnog informacionog sistema za bolju kontrolu "Šuma Srpske" pokušava poboljšati likvidnost ovog javnog preduzeća i spriječiti zloupotreba.

Pašalić je naveo da će ovaj informacioni sistem biti realizovan u naredne tri godine i da će pokušaji bilo kakve zloupotrebe biti svedeni na minimum.

"On će omogućiti sledivost, od same sječe stabla na panju do njegove distribucije i biće veoma lako kontrolisati sam proces proizvodnje i distribucije", rekao je Pašalić novinarima u LJubinju.

Odgovarajući na pitanje šta će poljoprivrednicima značiti povećanje od četiri miliona u agrarnom fondu i gdje će ta sredstva biti utrošena, Pašalić je rekao da će biti utrošena u skladu sa pravilnikom koji se priprema i raspoređena tamo gdje su najviše potrebna.

Pašalić je podsjetio da je u ovoj godini na raspolaganju bio 71 milion KM, a da su sada ta sredstva povećana na 75 miliona, te smatra dobrim da agrarni budžet raste u procentu u kojem raste budžet Republike Srpske.