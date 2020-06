Nošenje maski na otvorenom nije obaveza, ali mi to preporučujemo, naročito ako se radi o većim okupljanjima - poručeno je na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. V.d. direktora ove ustanove, Branislav Zeljković, podsjeća da maske mogu biti izvor zaraze ako se pravilno ne održavaju, ili ako se ne mijenjaju redovno. Što se tiče drugih restriktivnih mjera, one zbog pogoršane epidemiološke situacije do daljnjeg ostaju na snazi.

"Svjesni smo da su građani, opet ponavljam, već preko tri mjeseca u posebnom režimu života. Ali je jako bitno naglasiti - da bi se zadržala epidemiološka situacija pod kontrolom, neophodno je da se pridržavamo i dalje tih mjera. 3.01-3.12 Mnoge restriktivnije mjere koje su bile do sad ispoštovali smo. Ne vidimo razloga zašto ne bi mogli ove mjere, da tako kažemo, koje su mnogo jednostavnije da se ispoštuju, u odnosu na neke prethodne, da ih se ne pridržavamo", kaže Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Direktor Instituta je ocijenio da je - uslovno rečeno - pozitivno što su novozaražene osobe uglavnom mlađe, jer se one mnogo lakše izbore sa virusom - simptome imaju nekoliko dana i oni su blaži, a trenutno je takvih 90% osoba. Pozitivno je i što je trenutna klinička slika zaraženih korona virusom blaža nego prvih mjeseci. Od početka pandemije sarađujemo sa svim segmentima društva, da bismo pronašli najbolja rješenja i za javno zdravlje i za privredu - pojasnila je Jelena Đaković Dević, epidemiolog u Institutu. "U prvoj fazi, prvih mjesec dana, smo morali ići na restriktivne mjere i one su apsolutno bile opravdane, jer smo se susretali sa nečim sa čime se svijet do sad nije susretao. Međutim, u narednim fazama, naravno, prateći epidemiološku situaciju, ali svakako uzimajući u obzir i neke druge parametre, ekonomske i sve ostale, morali smo nalaziti kompromise. Mi smo u posljednjih dva mjeseca zaista intenzivno razgovarali i sa privrednim subjektima i pronalazili uvijek najbolja rješenja", kaže Jelena Đaković Dević, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, takođe je prokomentarisala trenutnu epidemiološku situaciju. Ona je poručila da će nadležne institucije Srpske pratiti situaciju u vezi sa virusom korona, ali da ne može da vjeruje da će biti vraćanja početnih mjera za suzbijanje epidemije, kao što su policijski čas i ograničeno kretanje.