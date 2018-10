Inspektori u Rafineriji Brod

Republički inspektori i nadzorni organi utvrđuju šta je prouzrokovalo eksploziju u Naftnoj rafineriji Brod u kojoj je poginuo jedan radnik, i da li su ispoštovane sve zakonom propisane procedure. Ekološki, tehnički, i inspektori za zaštitu na radu, kao i zaštitu od požara, u narednih nekoliko dana ispitivaće činjenično stanje. Rafinerijskim ekspertima pristup mjestu nesreće još nije dozvoljen, a biće tek kada inspektori završe svoj posao.

"Naravno da ćemo sačekati zaključak komisije, međutim, u principu ne znam ni zašto bi bilo potrebno da čekamo taj zaključak komisije, jer državni organi rade na licu mjesta. Oni primjenjuju svoju metodologiju. Čim bude otvoreno, čim bude dostupno lice mjesta havarije, mi ćemo izvršiti svoju ekspertizu u cilju utvrđivanja potencijalnih razloga, i samog mjesta nastanka havarije," rekao je Andrej Getinger, direktor “Optima grupe”.

Iz “Optima grupe” poručuju da će pomoći porodici stradalog radnika, Ljube Patkovića. Kako ATV nezvanično saznaje, obdukcija je pokazala da je preminuo od posljedica trovanja i opekotina. Beskrajno su, kažu u “Optimi”, zahvalni svim radnicima koji su zavrnuli dotok gasa nakon eksplozije i spriječili mnogo veću tragediju.

Petorica povrijeđenih radnika koji su bili smješteni u dobojsku bolnicu, danas su pušteni kući. Getinger demantuje sve spekulacije koje se ovih dana provlače po pojedinim medijima, da je Rafinerija odgovorna za naftnu mrlju u Savi i da je vazduh u Brodu nakon ekplozije, drastično zagađen.

"Na osnovu naših mjerenja, kako u trenutku havarije, tako i nakon havarije, nije došlo ni do kakvog ozbiljnijeg zagađenja, i to su potvrdile kako naši instrumenti kojima smo vršili mjerenje, tako i drugih koji to rade," rekao je Getinger.

Rafinerija Brod danas je krenula da isporučuje naftu i naftne derivate u skladu sa ugovornim obavezama i normama. U što skorijem roku će, kažu, osposobiti za rad i postrojenje koje je oštećeno u požaru i eksploziji, a procjena materijalne štete biće naknadno utvrđena.