Inspekcija zabranila izgradnju spomenika za poginule borce

Više od četvrtine vijeka poslije rata u Donjoj Vrućici kod Teslića nema spomen obilježja poginulim borcima iz ovog mjesta. Na inicijativu grupe mještana započeta je izgradnja, a onda je radove obustavila opštinska inspekcija. Mještani, tvrde, ogočeni su. Sve su, kažu, uradili uz saglasnost porodica poginulih boraca.

"U ovom mjestu imamo devet poginulih boraca i prikupili smo sve saglasnosti što se tiče porodica poginulih boraca i sav materijal koji nam je potreban za gradnju od slika za izgradnju ovog spomen obilježja", istakao je Slaven Ristić, mještanin i inicijator.

Mještani nemaju potrebnu dokumentaciju, tvrde u opštinskoj inspekciji. Zbog toga su, kažu, obustavili radove.

"Mi nismo imali do sada situaciju da na ovakvim objektima zaustavljamo radove. Nije humano ni časno. Nije sporno da se pribavi potrebna dokumentacija. Saglasnost porodica poginulih boraca minimum. Oni kažu imaju saglasnost? Ako imaju trebali su to dostaviti inspekciji na uvid", istakao je Goran Jović, šef Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom opštine Teslić.



Uprkos zabrani, mještani tvrde, spomenik će izgraditi. To je, kažu, najmanje što mogu uraditi za poginule borce koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.



"Mi želimo da znamo šta mi to loše radimo. Mi smo zabranu dobili, mi dalje nastavljamo sa gradnjom", istakao je Slaven Ristić, mještanin i inicijator.

Pred kamerom članovi porodica poginulih boraca o ovome ne žele da govore. Iza kamere, ipak, imaju šta da kažu.

Devet poginulih boraca iz Donje Vrućice su heroji koji zaslužuju poštovanje i spomen obilježje u svom mjestu. To, kažu, nikome ne smije da smeta. Ipak nadaju se da će u saradnji sa lokalnim vlastima prevazići trenutni problem i kompletirati dokumentaciju kako bi odali počast poginulim borcima VRS.