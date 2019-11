Mak Hasić, dječak kojem je krajem marta ove godine dijagnostikovan rijedak i agresivan oblik ne-Hodgkinovog limfoma, naziva Burkitov limfom, visokog stepena malignosti, pokazao je da je pravi borac.

Iako mu je u tom periodu limfom zahvatio više vitalnih organa, uključujući bubrege, jetru, debelo crijevo i oko 16 odsto koštane srži, Makovi nalazi nakon liječenja u Sarajevu i Istanbulu danas su uredni.

Ovaj veseli sedmogodišnjak uživa u svakodnevici sa svojom porodicom, mamom Lejlom, očuhom Mirzom, te braćom Edahom i tromjesečnim Noom, koji su mu proteklih mjeseci bili najveća podrška.

"Krajem septembra smo dobili čiste nalaze nakon šest ciklusa hemoterapije. Mak je u remisiji, a to znači da se bolest povukla. Ali, ne smatra se izliječenim sve dok ne prođe pet godina od završetka liječenja. Njegovi trenutni nalazi su zadovoljavajući, mada će trebati neko vrijeme dok bude imao potpuno dobre nalaze. Svakog mjeseca radi nalaze krvi i ultrazvuk, a svaka tri mjeseca ima snimanje. Nakon godinu će se snimanje pomjeriti na svako šest mjeseci i tako će ostati prvih pet godina, dok će ostatak života snimke morati raditi jednom godišnje" kaže Makova mama Lejla na početku razgovora za magazin Azra.

Dodaje da Mak, nažalost, nije imao nekih vidljivih simptoma po kojima su mogli naslutiti da se nešto dešava.

"Dan prije nego što ga je zabolio stomak temperatura njegovog tijela je bila 37 sa četiri. Jedva su nas primili, jer su doktori mislili da je u pitanju samo nadutost. U suštini je odbijanje doručka tog kobnog dana razlog zbog kojeg sam ga odvela doktoru. Mak nikada ne odbija obrok", prisjetila se ona i dodala da je – vrlo teško objasniti kako se jedna majka osjeća kada čuje takve riječi.

"Pogotovo zato što je dijete u salu ušlo pod dijagnozom koja je značila da mu je puklo slijepo crijevo. Ali, nakon operacije slijepog crijeva nam je hirurg rekao da, nažalost, nema dobre vijesti i da moj sin ima trbuh pun tumora, te da on to nikada u životu nije vidio. Moj prvi strah tada bio je da nemamo dovoljno vremena. Njegova bolest je bila u stadijumu u kojem se govorilo o danima koji su mu preostali. Burkit je najagresivniji rak koji se dupla na dnevnoj osnovi, a analize su spore. Sada je moj jedini strah da ne dođe do relapsa bolesti" iskrena je majka.

