Iduće sedmice praznična vožnja: Sveti Nikola dijeli poklone u autobusu

Tradicionalna praznična autobuska vožnja sa Svetim Nikolom održaće se 17.decembra.

Tu vožnju već godinama organizuje preduzeće "Autoprevoz" povodom krsne slave ove firme Svetog Nikole.

– Dođite da sa vama podijelimo praznično raspoloženje i vedar duh, a kao i svake godine dijelimo poklone i nagrade našim vijernim putnicima – saopšteno je iz ovog preduzeća.

Dodali su da će Sveti Nikola biti na više gradskih linija. Napomenuli su da je polazak planiran u 9.35 časova sa Autobuske stanice na liniji broj 10 koja ide za Obilićevo. Put se u 10 časova nastavlja na liniji broj 17 i to na stajalištu Orlovački put sve do Nove bolnice. Nakon toga tom istom linijom od 10.30 časova će nastaviti put do stare autobuske stanice. U 10.45 časova Sveti Nikola prelazi na liniju 13 A koja vozi za Barlovce.