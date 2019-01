Idealni uslovi za skijanje na Jahorini

Na Јahorini su danas odlični uslovi za skijanje, visina snijega iznosi 95 centimetara, sve staze su uređene i spremno čekaju posjetioce, a trenutno je u pogonu skoro kompletan vertikalni transport, izjavila je Srni portparol Olimpijskog centra "Јahorina" Sanja Ćeremidžić.

"U pogonu su šestosjedi `Poljice`, `Ogorjelica`, `Skočine`, ski-liftovi `Poljice` i `Olimpik`, dvosjed `Ogorjelica dva`, dječiji park `Rajska dolina`, dječiji vrtić `Poljice` kao i pokretna traka `Poljice`. Sve staze su dostupne skijašima za užitak i ovog vikenda", istakla je Ćeremidžićeva.

Ona je napomenula da je svakog petka, subote i nedjelje od 18.00 do 21.00 čas organizovano noćno skijanje koje se održava na stazi "Poljice".

"Povodom obilježavanja Svjetskog dana snijega /World snow day/ sutra najmlađi posjetioci imaju popust od 50 odsto na poludnevne i dnevne ski karte, kao i besplatno korištenje ski vrtića `Poljice` i ski poligona` Bistrica`. Mališanima će biti obezbijeđeni slatkiši na stazama, kao i topao čaj", istakla je Ćeremidžićeva i pozvala ljubitelje svježeg planinskog vazduha da i ovaj vikend provedu na Јahorini.

Ćeremidžićeva je dodala da Јahorina nastavlja sa dobrim rezultatima, te da se novi rekordi nižu iz dana u dan, a olimpijska ljepotica blista punim sjajem.

"Na ovom skijalištu, koje je u svom cjelokupnom kapacitetu skijašima dostupno već 50 dana skijalo je više od 75.000 skijaša. Јahorina je opet u samom vrhu zimskih destinacija", istakla je Ćeremidžićeva.

Ona je dodala da će u periodu 24. do 27. januar, 7. do 10. marta i 28. do 31. marta skijaši imati popust od 20 odsto na ski-karte.