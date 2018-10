I u BiH temperature iznad prosječnih

Topli talas zahvatio je područje Evrope pa će temperature i u BiH biti više u odnosnu na prosječne za mjesec oktobar.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se temperature i do 27 stepeni.

Pad temperatura trebao bi u slijediti u posljednjim danima oktobra kada se očekuje i kiša. Do tada će nas pratiti smjena oblačnog i sunčanog vremena.

Temperature će rasti već od danas kada se u u većem dijelu BiH očekuje do 22 stepena, a na jugu do 26 stepeni.

Jutarnje temperature od srijede kretaće se između 5 i 11 stepeni, na jugu do 14, a dnevne između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni.

U narednim danima najviša jutarnja temperatura biće do 9 stepeni, na jugu do 13, dok će dnevne biti veće za jedan do dva stepena.

Prema podacima Accuweathera, sunčano vrijeme s povremenim naoblačenjem pratiće BiH do 20. oktobra kada će uslijediti smjena kišovitih i sunčanih dana.

Žuti meteoalarm izdat je za veći dio BiH zbog magle u jutarnjim časovima.

UMJERENO OBLAČNO I SUNČANO

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme, a kasnije popodne ponegdje na planinama na jugu moguć je pokoji pljusak sa grmljavinom.

Jutro je u većini predjela malo do umjereno oblačno sa jutarnjom maglom oko rijeka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 18 do 24, na sjeveroistoku i jugu do 26, a na planinama od 15 stepeni Celzijusovih.