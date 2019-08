Humanisti potrebna pomoć za transplantaciju bubrega

Osvjedočeni humanista, Snježana Bašović, osnivač Udruženja lica sa posebnim potrebama „Podrška“ iz Sokoca, godinama je pomagala drugima, a sada je njoj potrebna „podrška“.

Urođenu obostranu policistozu bubrega, naslijedila je od majke, koja je umrla u 39-oj godini života. Zahvaljujući ljudima dobre volje i novcu koji je prikupljen u humanitarnim akcijama ušla je u program „Otvorene mreže“, BH koordinatora za transplantaciju bubrega u dijaliznim centrima zapadne Evrope. Na spisku je pacijenata koji čekajuju poziv za transplataciju. Snježena nema bliže rodbine koja bi mogla da bude potencijalni donor pa joj je nepoznati jedina opcija.

„Pošto nemam bližih srodnika koji bi mogli dati bubreg prinuđena sam da idem na kadeveričnu transplataciju, a jedino se to može uraditi preko Otvorene mreže. Ja sam već u tom programu. U prvom ciklusu ja sam uplatila dio para, međutim zbog mog lošeg zdravstvenog stanja morala sam da uradim više vrsta operacija. Morala sam uraditi operaciju na srcu da bi mogla podnijeti drugu operaciju. Morala sam izvaditi štitnu i paraštitnu i srediti sve zube da bi mogla primati terapiju poslije transplatacije,“ rekla je Bašovićeva.

Nakon prve humanitarne akcije prije nekoliko godina prikupljeno je 60.000 KM. Nedostajalo je 15.000. Dio sredstava utrošen je na operacije. Sada fali oko 30.000. U avgustu je ponovo pokrenut humanitarni broj 1416 kako bi se prikupio dio novca koji nedostaje za transplataciju.

„Ja se nadam da će se prikupiti bar većina sredstava. Ako ne budem uspjela moraću ponoviti još koji put humanitarni broj, jer nemam drugi način. Pokušala sam i kuću da prodam, ali nisam uspjela realizovati to do kraja. Na žalost, prinuđena sam na ovakav način da molim ljude i građane da okrenu taj humanitarni broj i doniraju jednu KM. Njima nije puno, meni mnogo znači. Toliko sam prošla svega, i bola i operacija, da bih mogla doći do željene transplatacije,“ rekla je Bašovićeva.

Pomoć koja Snježani Bašević život znači možete uplatiti na žiro račun koji je otvoren u NLB banci 561–012-81117364-57. Do kraja avgusta u funkciji je i m:telov humanitarni broj 1416. Јedan poziv – jedna konvertibilna marka. Pomozimo i ovog puta Snježani Bašović, koja je godinama pomagala drugima. Budimo humani i donirajmo jednu marku za novi bubreg, za novi život.