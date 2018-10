Hrvatska raspisala tender za most u Gradišci

Tender za izvođača radova za izgradnju mosta u Gradišci napokon je raspisan. Na veb stranici "Hrvatskih cesta" objavljen je javni poziv, a tender je vrijedan 29,5 miliona evra.

Šest godina čekalo se da bude raspisan, a hrvatska strana pravdala se činjenicom da nema para. Sada će ih nabaviti, i to od Evropske investicione banke. Ako ne bude žalbi i odugovlačenja, mehanizacija bi na teren mogla već na proljeće, kažu u "Autoputevima Republike Srpske".

"45 dana je rok za dostavu, onda nekih mjesec i po - dva za nekakvu evaluaciju ili prigovore. Ali, neki naš plan je da se do kraja ove godine potpiše ugovor da bi se, tokom zime, izvršile osnovne administrativne pripreme kako bi radovi mogli početi s početkom građevinske sezone na proljeće iduće godine", istakao je Dušan Topić, direktor JP "Autoputevi RS".

Skoro deset godina se čekalo na bilo kakvu pozitivnu vijest sa hrvatske strane, poručuje predsjednik Republike Srpske. Milorad Dodik kaže da će most svakako koristiti Republici Srpskoj.

"Vjerujem da će brzo biti završeno, izvođač radova izabran, i da će most u roku, kako je to predviđeno, do dvije godine biti završen, a s njim i granični prelaz koji će biti savremen, i omogućiti brzi protok ljudi i naravno robe", istakao je Milorad Dodik, predsjendik RS.

Poslije izbora izvođača radova, po dogovoru, nadležni organi BiH, raspisaće tender za nadzor. Ne samo da će most konačno riješiti problem graničnog prelaza i sve većih gužvi i čekanja u centru Gradiške, nego će biti od nemjerljivog značaja za građane, kažu u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH. Kada most bude završen, autoput Banja Luka – Gradiška, biće mnogo prometniji.

"Most je dužine 463 metra, širine 22,6 metara, a u njega će se ugraditi 4600 tona čelika. Očekujemo svakako od sljedeće godine, nakon okončanja svih formalno-pravnih postupaka, u proljeće početak radova na mostu Gradiška. Nakon toga, paralelno, kad se objavi tender sa bh. strane za nadzor, samim tim steču se svi uslovi da otpočnemo", Igor Pejić, sekretar ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Kada se sprovedu sve procedure, rok za izgradnju mosta biće 30 mjeseci. Nekoliko desetina metara od obale Save, nalazi se i novi granični prelaz i carinski terminal, koji će, za početak, preuzeti špeditere, a kada most bude gotov, i ostali saobraćaj na granici BiH – Hrvatska.