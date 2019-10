AS Holding na najvećem svjetskom sajmu hrane i pića: ANUGA i ovaj put osigurala nove kupce

AS Holding se i ove godine predstavio na najvećem sajmu hrane i pića na svijetu ANUGA koji je održan prošle sedmice u njemačkom gradu Kelnu. Uz proširenje saradnje sa postojećim partnerima, predstavici AS Holdinga iskoristili su priliku za dogovore o otvaranju saradnje sa novim kupcima.



Na štandu Spoljno trgovinske komore BiH predstavilo se devet kompanija, uključujući i AS Holding sa svojim članicama AC Food, Klas, Solana Tuzla, Sprind, i Vispak.

"Članice AS Holdinga prezentovale su svoje vodeće proizvode, kao i neke od noviteta. Imali smo priliku da održimo sastanke sa velikim brojem postojećih i potencijalnih kupaca na inozemnim tržištima. Sajam je bio prilika da izvozni tim AS Holdinga, pored prodajnog dijela, stekne uvid u trenutni nivo razvoja FMCG kategorija u svijetu. Iskustva i znanja koja smo stekli bit će nam od velike koristi u vremenu koje je pred nama, kako bismo se još bolje pripremili za sljedeću ANUGA-u koja se održava za dvije godine", izjavio je Vedad Halilović direktor sektora izvoza u Direkciji za prodaju, nabavku i logistiku AS Holdinga.

Ovo je treće predstavljanje po redu kompanija AS GROUP na globalno najznačajnijem sajmu hrane i pića. Na svom 100. i jubilarnom izdanju ANUGA je okupila više od 7.500 izlagača iz 106 zemalja, i to u deset različitih sajamskih kategorija. Sajam je ove godine posjetilo rekordnih 170.000 posjetilaca uvjerivši se u kvalitet čak 1 milion različitih proizvoda. ANUGA vrijedi za najvažnije mjesto na svijetu na kojem se svake dvije godine razmjenjuju iskustva, znanja i procjene u cilju donošenja strateški važnih odluka za industriju hrane, kao i rješenja za izazove vremena koje tek dolazi.