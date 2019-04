"HE na Drini": Plutajući otpad zadaje velike muke

Plutajući otpad u gornjem slivu rijeke Drine višegradskoj Hidroelektrani zadaje velike muke. Deponije koje se nalaze uz obale rijeke Lim, u Crnoj Gori i Srbiji, već godinama stižu do višegradske brane.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS Srebrenka Golić taj problem je iznijela na posljednjoj sjednici Vlada Srbije i RS. Sa srpskim kolegom pokušaće uskoro da organizuje sastanak resornih ministara u Višegradu, sa samo jednom temom - plutajući otpad.

“Zadužen je ministar Trivan i ja da organizujemo jedan sastanak sa ministrom Crne Gore i načelnicima opština koji su u slivu uzvodno i nizvodno ovdje u Drini i pritokama Drine, odnosno najveći problem je rijeka Lim, gdje se plutajući otpad ulijeva u Drinu i pravi problem funkcionisanju radu HE na Drini Višegrad. Ja moram istaći i to da direktor HE vodi računa o uklanjanju plutajućeg otpada kako bi proizvodnja električne energije mogla nesmetano da se odvija", kaže Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

U Srbiji, uz rijeku Lim postoji jedna deponije, dok u Crnoj Gori imaju dvije. Smeće koje dolazi iz Crne Gore i Srbije, jedini uklanjanju zaposleni višegradske Hidroelektrane. Da nisu postavili lančanice i da nije uloženo u mehanizaciju za čišćenje smeća na vodi, sigurno je da bi proces proizvodnje električne energije bio znatno ugrožen.

“U toku prošle godine smo preko 8 hiljada kubika plutajućeg otpada izvadili iz naše akumulacije. To smeće ukoliko se ne bi tretiralo na taj način, sigurno bi ugrozilo rad HE. Ono što raduje je saznaje od ministrice Golić da je na najvišem nivou postignut dogovor da se sastanak sa tematikom plutajućeg otpada u našoj akumulaciji da će se ovdje u Višegradu tretirati i da će se ovdje nadam se naći zajedničko rješenje", kaže Nedeljko Perišić, direktor “ HE na Drini “ Višegrad.

I dok se čeka sastanak ministara, za zaštitu Drine od smeća i dalje će se brinuti radnici HE u Višegradu. Tokom zime, akumulacija jezera nije čišćena. Da bi se spriječilo da otpad prođe kroz turbine, tu su lančanice koje su postavljene u gornjem slivu Drine. Sve što je stiglo pritokama u akumulaciju, radnici treba da uklone, kako ne bi bio ugrožen rad višegradske Hidroelektrane, ali i rad Hidroelektrane Bajina Baašta u Srbiji.