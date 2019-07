Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH Enver Halilović izdao je rješenje kojim stavlja van snage preporuke o akreditaciji dva javna univerziteta iz RS više od tri mjeseca nakon što je te preporuke potpisao Slobodan Stanić, njegov zamjenik.

Stanić za Srpskainfo upozorava da je on danas zaprimio rješenje Halilovića, a koje je datirano kao da je izdato 29. marta, dok se uvidom u protokol može utvrditi da je tek sada izdato.

Stanić tvrdi da je to pokušaj da se naknadno pokrije ili popegla raniji postupak Halilovića, a koji krajem marta ove godine nije dozvolio upis dva javna univerziteta iz RS u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH koji vodi ova agencija.

Stanić ističe da je jasno da se na ovaj način ciljaju univerziteti iz RS, jer Halilović sada nije stavio van snage i njegovu preporuku za upis u registar Univerziteta u Zenici, već samo Univerziteta u Banjaluci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Stanić ističe i da je Halilović u ovom naknadnom rješenju naveo da stavlja van snage njegovu preporuku od 28. marta iako je on preporuku izdao 27. marta, što kaže nije greška, već još jedan način ili pokušaj da se “pokriju” raniji postupci Halilovića.

To nije slučajno jer on je 28. marta prekinuo boravak u Crnoj Gori i došao i pokušava reći da sam ja izdao preporuku u njegovom prisustvu, mimo njega, a ja sam je izdao u njegovom odsustvu, gdje po članu 14. Statuta imam puno zakonsko pravo da u odsustvu direktora da ga mijenjam. Pogotovo što smo dobili rok od EU da do 31. marta da završimo čitav proces akreditacije- naglašava Stanić.

On ističe da je rjesenje izdato sada, nakon sto je i upravna inspekcija zatražila izjašnjenje agencije o cijelom ovom slučaju koji traje od kraja marta.

– S obzirom na to da je direktor Halilović juče poslao svoje izjašnjenje, bez ikakvih konsultacija, ja sam danas uputio i svoje izjašnjenje u kojem sam objasnio sve što se dešavalo od 27. marta i dalje – kaže Stanić.

On podsjeća da je ranije Halilović potpuno ignorisao i negirao njegovu preporuku za upis u registar, te da je on mnogo puta ranije upozoravao da Halilović nikada nije zapravo donio rješenje kojim je stavio njegovu preporuku van snage.