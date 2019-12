Banjalučane, a i druge građane Republike Srpske jutros je dočekala magla koja smanjuje vidljivost i pješacima i vozačima. Kao što bi u skeču Nadrealista rekli "i ptice idu pješke".

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i dnevnu temperaturu vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana preovladavaće promjenjivo oblačno vrijeme sa kraćim sunčanim periodima i uglavnom suvo, dok će krajem dana i tokom večeri biti oblačnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Snijeg se naredne sedmice može očekivati i u nižim predjelima, najavili su hrvatski meteorolozi.

Za sutra je najavljeno vjetrovito vrijeme sa kišom, najobilnijom na sjevernom Јadranu i na planinama, a najmanje na istoku zemlje. Malo snijega očekuje se na planinama u noći između utorka i srijede.

Tokom utorka doći će do djelimičnog razvedravanja, ali će biti i hladnije. Biće vjetrovito, na Јadranu će duvati jaka, ponegdje i olujna bura, koja će u srijedu većinom oslabiti, prenose hrvatski mediji.

Nova, jača, promjena vremena slijedi od četvrtka kada se očekuje pad temperature, kiša, snijeg i to prvo na planinama, a zatim, vjerovatno, i u nekim nizinama.

Kratkotrajno razvedravanje uslijediće u petak, ali će opet doći do novog naoblačenja, a do kraja dana i do padavina, rekao je meteorolog Zoran Vakula.

Za danas se u prvom dijelu dana u većini nižih krajeva prognozira magla, ali zbog jačanja vjetra postoji mogućnost za djelimično razvedravanje.

Magla jutros smanjuje vidljivost na putevima u većini krajeva Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Preko planinskog prevoja Borova Glava, na putnom pravcu Šuica-Livno, učestali su izlasci divljih konja na kolovoz, posebno u jutarnjim i večernjim časovima.

Vozi se bez zastoja i posebnih ograničenja, po pretežno vlažnim kolovozima, ali je povećana opasnost od odrona.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraćaj reguliše privremena saobraćajna signalizacija, čije je poštivanje obavezno.