Grupa od 30 migranata sprovedena kroz Banjaluku

62 migranta, uglavnom Sirijca, MUP Republike Srpske u poslednja dva dana pronašao je na teritoriji Gradiške, Banjaluke i Prijedora.

Njih skoro 30 policija je sinoć sprovela kroz Banjaluku. Podijeljeni su u dvije grupe. Jedna je otišla prema Sarajevu, a druga prema Bihaću, preko Prijedora i Novog Grada. Na putu za Prijedor, jutros je pronađena još jedna grupa. U okolini Omarske, gdje su nakon nekoliko sati pješačenja stali da odmore, snimila ih je kamera ATV-a.

Ova grupa, koju čini 30-ak migranata jutros je uočena kod Prijedorske petlje u Banjaluci. Pješke su se, uz pratnju policije, zaputili prema Prijedoru.

Migranti koji su kroz Banjaluku krenuli put Sarajeva i Bihaća, stigli su iz okoline Bijeljine, Gradiške i Laktaša. Kod sebe nisu imali identifikaciona dokumenta, ili važeće zahtjeve za azil, rečeno je ATV-u u PU Banjaluka.

Gradske vlasti uvjeravaju da ne treba strahovati. Stanje se, kažu, redovno prati, a policija se sa problemom uspješno bori.

"Gradonačelnik je redovno na vezi sa PU Banjaluka. Mi smo formirali jedan forum za bjezbjednost, na teritoriji grada Banjaluka, gdje su svi predstavnici kako gradskih tako i republičkih institucija koje bi trebalo da zanim, a bezbjednost u Banjaluci, i jedna tema jesu bili migranti, zauzimaju se određeni stavovi i bitno je da je redovna komunikacija sa PU Banjaluka", istakao je Zoran Talić, predsjendik Skupštine Banjaluka.

Dok je u Banjaluci situacija pod kontrolom, u Unsko-sanskom kantonu se i dalje hvataju za glavu. U međuvremenu, iz Ministarstva bezbjednosti BiH stiže informacija da je BiH u proteklom periodu odobreno više od 20 miliona maraka za ublažavanje posljedica migrantske krize. Brojka je tu, ali ne i odgovor na šta je novac potrošen, kažu u USK, jer je na njihov račun do sada uplaćen tek dio.

Denis Zvizdić odgovara da BiH nije i neće prihvatiti novac EU, da bi zauzvrat postala prihvatilište migrantima. Ne priznaje, ipak, da na neki način, to već jeste.

"Naši kapaciteti su poznati, gdje mi te nekad prekoračimo, plus minus deset odsto, to stalno pratimo, ali BiH neće biti sabiralište migranata. Mi smo od Koordinacionog odbora zatražili da nam dostavi detaljan izvještaj utroška do sada dobijenih sredstava", rekao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu.

Savjet ministara u tehničkom mandatu usvojio je danas nekoliko zaključaka, koji se tiču ilegalnih migranata. Ministarstvo odbrane dobilo je zadatak da prema Predsjedništvu BiH uputi Odluku o angažovanju inžinjerskih jedinica za sprečavanje ilegalnog prelaska granice BiH. Malo šta ipak može da utješi građane i vlasti onih dijelova BiH u koje grupe migranata svakodnevno pristižu.