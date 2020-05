Grozda Ćopić proslavila 104. rođendan

Uz tortu, pivo i sok - tako je danas 104. rođendan proslavila Grozda Ćopić iz Pervana Gornjeg, jedan od najstarijih stanovnika banjalučke regije.

Grozda, ili kako je odmila zovu, Groja, živi u staroj trošnoj kući, bez kupatila i televizora. Prije nešto više od 10 godina je slomila kuk od čega se, koliko-toliko, oporavila. Sada, kada je zašla u 105., slabijeg je sluha, i teško može da stane na noge.

Iako nije bila pretjerano pričljiva kada smo je posjetili, rekla nam je da ni sama nije sigurna koliko joj je godina.

"Starost - žalost. I godina, više od stotine. 104, 105, ne znam koliko, ne znam ni ja. Djece, svojih četvoro, ukopano. Još ovo jedno ima", rekla je Grozda Ćopić.

Groja je bez supruga ostala prije više od 30 godina živi sa ćerkom Jagodom koja je i sama zašla u godine - ima ih skoro 80. Kaže da je njena majka donedavno bila pokretna, ali otkad je pala, znatno slabije se kreće. Žive od penzije koja je njoj ostala od pokojnog muža, i Grojine socijalne pomoći.

"Pa imam, držim kokoši, držali smo, dok je čovjek bio držali smo i kravu. Kravu sam držala do skora, i više nisam ni mogla, već bila mi je ona došla - ali mogla je hodati, mogla se kretati. I sad ne mogu ni držati kravu ni zbog nje, i ne mogu više, treba to djeco moja, ukositi, nema to ko ukositi, nema se čime hraniti", istakla je Jagoda Vukelić.

S vremena na vrijeme, Groju obiđe Mileva Vukelić. Kaže, redovno dolazi kod nje od njenog 100. rođendana, za koji joj je donijela tortu, jer je to bila prva osoba iz sela za koju ona zna da je napunila trocifren broj godina. Tradiciju je nastavila i danas. Za baku Groju kaže - s obzirom na godine, zdravlje je solidno služi.

"Ja u životu nisam srela komunikativniju, ni pozitivniju stariju ženu. Nikad u životu nije rekla da joj nešto treba, voli da zapali, voli da popije pivo sa limunom, od hrane joj je omiljen smoki",

naglasila je Mileva Vukelić.

Groja pokaže da još uvijek ima britko pamćenje kada se prihvati slika porodice i prijatelja iz mladosti. Tada navru i emocije. Taman kada se ekipa ATV-a pozdravljala sa Grojom, stigao je poziv iz Banjaluke - stižu joj i unuci. Mi joj želimo, da u zdravlju, okružena unucima i praunucima, dočeka i 105. rođendan.