Grip nema epidemiološki karakter

Razloga za paniku nema. Ne nalazimo se u periodu u kom bi epidemiju trebalo proglasiti, poručio je to iz Bijeljine ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Postotak oboljelih od gripa manji je od jedan odsto u odnosu na cijelu populaciju u Republici Srpskoj. Najugroženiji su oni koji boluju od određenih hroničnih oboljenja.

"Različiti su podaci od sredine do sredine. Ti podaci variraju shodno i veličini same opštine ili grada, ali se radi o tome da su u toku ove sezone gripa najugroženiji oni koji boluju od određenih hroničnih oboljenja. Proglašenje epidemije gripa podrazumijeva, prije svega, praćenje podataka koji se odnose na prošlu godinu i epidemija se proglašava prema zakonu prema određenom području, zavisno od toga da li je broj oboljelih na tom području veći u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom da trenutno mi imamo jedan odsto oboljelih od oboljenja sličnih gripu, za sada nema potrebe da se to proglašava," kaže Šeranić.

"Pa ne bih to nazvala alarmantnim stanjem. Mi svake godine imamo epidemiju gripe koja svoj vrhunac dostigne nekad ovako početkom februara. Svake godine imamo grip, svake godine u ova doba je vrhunac, s tim da nekada dešava se da imamo smrtne ishode, nekada ne, ali uglavnom svake godine grip odnese živote," rekla je Bojana Paleksić, specijalista porodične medicine Doma Zdravlja, Bijeljina

U Srpskoj je umrlo 30 ljudi, ali su imali nekoliko oboljenja. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske prijavio je pet, dok su bolnice u Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju prijavile po jednog preminulog pacijenta. Iz ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske najavili su određene procjene kada je nadzor u pitanju, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo.

"Na osnovu kliničke slike znači pretpostavljamo da se radi o gripu, visoka temperatura, malaksalost, kašalj i ono što je najznačajnije, postoji informacija da je jedna osoba preminula od komplikacija gripa, radi se o starijoj osobi sa hroničnim komoditetima, što znači da je takav organizam bio oslabljen drugim oboljenjima, a sam grip je doveo do popuštanja samog organizma. Za sada je to prvi i jedini slučaj u Bijeljini, a prema informacijama do sad je preminulo 30 ljudi u čitavoj Republici Srpskoj", kaže Paleksićeva.

"Radi se o osobama koje imaju dva ili tri oboljenja, hronična, i grip koji je sada u dominaciji, a to je virus tipa A (H1N1) i on je upravo taj koji nosi teže komplikacije i daje teže simptome. Ono što je bilo prošle godine, to je bila sezona gripa u kojoj je u dominaciji bio takozvani tipa B, koji daje lakše simptome, i zato ako poredimo ovu i prošlu godinu, imamo potpuno drugačiju situaciju, i po pitanju smrtnih slučajeva i po pitanju broja oboljelih," rekao je Šeranić.

Problem oboljelih od gripa Republika Srpska dijeli sa Hrvatskom i Crnom Gorom, i nema znatne razlike, kaže Šeranić. Trenutno, situacija je, kaže, bolja jedino u Srbiji, dok se u Rumuniji bilježi izuzetan porast broja oboljelih. Na građane apeluje da se pridržavaju određenih mjera kao što su redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija, kao i izbjegavanje prostorija gdje boravi više ljudi.