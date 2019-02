Grajf: U Jasenovcu zločinci uživali u svojim zločinima VIDEO

Izraelski istoričar Gideon Grajf sinoć je u Banskom dvoru, povodom obilježavanja 77 godina od stradanja Srba u Drakuliću i Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, predstavio svoju monografiju "Јasenovac - Aušvic Balkana - ustaška imperija i okrutnosti".

Grajf je rekao da 45 godina istražuje Aušvic, što daje određenu osnovu da vrši poređenje sa drugim logorima iz Drugog svjetskog rata, te je naglasio da se Aušvic i Јasenovac mogu nazvati paklom na Zemlji.

"U Јasenovac je prije smrti žrtvama stizalo i mnogo patnji i to namjernih, koje su bile vrsta zabave za počinioce. Јasenovac se pokazao kao mnogo brutalnije varvarsko mjesto, jer su ustaše pokušavale da se pokažu Nijemcima da su čak i bolji i gori od njih", naglasio je Grajf.



Prema njegovim riječima, to nije nešto što se dešavalo zbog više sile, to je bio projekat, ideja i politički plan NDH, i to je ono što je mnogo važnije i mnogo strašnije od same brojke stradalih u Jasenovcu.

"Strašno je što su zločinci uživali u svojim zločinima", naglašava Grajf.