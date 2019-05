Gradski duvački orkestar muzikom probudio Dobojlije

U uniformama i sa instrumentima u rukama poranili su da i ovog 1. maja bude sugrađane. U cik zore, Dobojlijama pod prozorima sviraju već decenijama. Ni kiša nije omela tradiciju Gradskog duvačkog orkestra.

"Malo smo pokisli, ali opet smo poranili, krenuli 15 do 5. Oni rijetki koje smo uspjeli probuditi, oduševe se zato što smo mi ti koji obilježavamo, rijetki koji obilježavamo ovaj praznik rada," rekao je Goran Mitrović, kapelnik Gradskog duvačkog orkestra.

Neki su ih darovali, neki samo slušali i snimali sa prozora. Ni prolaznici nisu ostali ravnodušni.

"Pa predivno je, jako je lijepo da se u Doboju neko sjetio da na neki način obilježi 1. maj,"

zadovoljni su građani Doboja.

Tradicija ipak blijedi, kažu stariji članovi. Učo je u orkestru od 1968. i pamti masovna slavlja.

"Gradski autobus se naruči, nas je 38-40 krenemo od Vile do Bara, pa to traje od tri ujutru do pola osam," prisjeća se Radomir Ristić Učo, član orkestra.

Danas ih svira desetak. Jedini su orkestar u Srpskoj koji njeguje limenu muziku. Ljubav prema njoj nastoje da prenesu na mlade.

"Teško je zato što treba dosta vazduha, treba namjestiti usne i sve dok se to nauči, pohvatati, treba puno vremena," rekao je Mihailo Blagojević.

Zato može da se uči besplatno. Pri gradskom orkestru već tri godine radi besplatna škola trube. Od tada je bilo svega pet zainteresoavnih. To ih ne pokolebava. Bliže se stogodišnjici postojanja. Sami se finansiraju, kupuju uniforme, kreče prostorije.