Građevinska dozvola za most u Gradišci do kraja avgusta?

Hrvatska bi, do kraja avgusta, trebalo da izda građevinsku dozvolu za most u Gradišci. To su najnovije vijesti koje stižu iz Ministarstva saobraćaja Srpske. Rok je bio početkom mjeseca ali pomjeranje, kaže ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, neće značajno usporiti postupak. Što se tiče Republike Srpske, sve je spremno. Pare čekaju, a i tender za izvođača radova na mostu na Savi.

"Da ćemo tada moći, zajednička komisija odradila je tendersku dokumentaciju, moći odmah pustiti tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača, jer su sredstva već obezbjeđena, 6,8 miliona granta Evropske komisije, i 20 i neki milion već obezbjeđenih GSM licenci," rekao je Trninić. Na mjestu gdje bi novi most trebalo da se gradi sada je samo šut i otpad. Nekoliko desetina metara dalje, novi carinski terminal dobija obrise. Do polovine septembra, najveći dio posla trebalo bi da bude gotov, a mjesec dana kasnije stiže i upotrebna dozvola. Za početak, kamioni iz centra Gradiške, koji danima stoje na terminalu u gradu i stvaraju ogromne gužve, biće premješteni na novi terminal, sa 150 parking mjesta za špeditere koji čekaju na carinjenje. Kamioni, kada budu izlazili iz Bosne i Hercegovine, ići će direktno autoputem i pristupnim cestama na novi terminal. Biće na tom terminalu na novoj lokaciji, i onda će, jedan po jedan kamion, kad završi carinjenje, izlaziti iz BiH, a isto tako, svi kamioni koji ulaze u BiH neće se zadržavati u gradu nego će ići na poziciju novog terminala," kaže Ratko Kovačević iz UIO BiH. Procijenjena vrijednost mosta je oko 30 miliona evra, a dogovor je da Bosna i Hercegovina i Hrvatska, po pola, finansiraju izgradnju. Hrvati su ranije poručili da će, dok ne obezbijede sredstva iz nekog od evropskih fondova, radove plaćati iz svog budžeta, a Bosna i Hercegovina svoj dio novca već je obezbijedila. Ako sve bude i išlo po planu, most, ipak, neće tako skoro. "Na carinskom terminalu nalaziće se veterinarske i fitosanitarne inspekcije, kontrolni terminali, kao i terminali za putnički i teretni saobraćaj. Koliko god da bude bio moderan, ovaj objekat dobiće svoj smisao tek kada most bude završen. To, najvjerovatnije, neće biti još tri godine, ukoliko se u obzir uzmu rokovi za završetak radova na mostu.