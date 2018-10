Građanima BiH od 2021. potrebne posebne dozvole za ulazak u EU

Ponovo se vraćaju vize, ali ne one zbog kojih se moralo do ambasada, u beskonačne redove. Već za tri godine, tačnije, od 2021. punoljetni državljani Bosne i Hercegovine, ali i stanovnici još 61 zemlje, moraće da dobiju posebno odobrenje za boravak u zoni Šengena, koje će biti ograničeno na 90 dana.

Zapravo je riječ o vizi evropskog sistema za odobrenje putovanja ETIAS, koja će da važi tri godine. To znači da će se u Evropsku uniju u te tri godine moći ulaziti više puta, ali uvijek na period kraći od tri mjeseca. Na veb stranici ETIAS-a navodi se da će proces apliciranja trajati desetak minuta, i da će biti neophodno da se, osim na opšta, odgovori i na nekoliko specifičnih pitanja:

"Podnosilac zahtjeva moraće da odgovori na pitanja u vezi sa: upotrebom droge, terorizmom, trgovinom ljudima, putovanjima u zone konflikta, kriminalnom prošlošću, zaposlenju, podacima o ranijim putovanjima u Evropu, bezbjednosnim informacijama," saopšteno je na veb stranici ETIAS-a.

ETIAS viza koštaće sedam evra. Poslije apliciranja, podaci se obrađuju, a kroz najviše četiri dana odgovor stiže na e-mail adresu podnosioca zahtjeva, piše na njihovoj veb stranici. Ukoliko, ipak ne stigne, to znači da je zahtjev odbijen. Za vizu će biti potrebno poslati samo fotografiju pasoša. Banjalučani različito gledaju na tu vijest. Dok neki misle da viza neće biti neka velika prepreka ka Evropi, drugi smatraju drugačije.

"Mislim da to nisu vize, nego neka redovna procedura, gdje se provjerava, zbog terorista, istorija osoba koje ulaze, bar ja sam to tako shvatila. Tako da mislim da to nije neki veliki problem ili promjena."

"Mislim da je to loše po ovu državu," kažu građani BiH.

Evropska komisija osmislila je program ETIAS zbog jačanja bezbjednosti na granicama Evropske unije 2016. godine.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, poručuje da se Srpska zalaže za svaki vid poboljšanja bezbjednosne situacije u Evropi, ali smatra da su građani Bosne i Hercegovine time na neki način kažnjeni.

"Očigledno je da je razlog za uvođenje posebnih viza pojačan oprez zbog opasnosti od terorizma, prije svega, radikalnog islamskog. Smatram da uvođenje viza kao vid borbe protiv terorizma predstavlja kažnjavanje svih građana, pa i onih koji su godinama pozivali na borbu protiv terorizma," rekao je Dodik.

Evropski parlament je, prije tri mjeseca, u potpunosti odobrio ETIAS program viziranja. Njegova puna primjena očekuje se od kraja 2021. godine.