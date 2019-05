Tačno pet godina nakon poplava - rijeke u Srpskoj opet prijete. Tokom naredna tri dana na sjever i sjeverozapad Srpske će se sručiti nezapamćene količine kiše, kažu meteorolozi, a građani se nadaju da se neće ponoviti maj 2014. Ulica Ilije Garašanina u banjalučkom naselju Trapisti, tada je bila potopljena. Mirjana Gavranović živi 50-ak metara od korita Vrbasa. Prisjeća se tih dana, kada je voda prekrila prvi sprat njene kuće i kaže - danas smo pametniji i oprezniji.

"Do prozora, do stakla je bila voda unutra. Kasnije su dolazili ljudi koji su nam pomagali to čistiti. Pravo da vam kažem, zabrinuta jesam, ali nisam toliko, koliko me je to prije iznenadilo. Nadam se da će sad biti veća kontrola, da neće biti tako kao što je bilo prije", kaže Mirjana Gavranović, Trapisti.

Nekoliko kilometara dalje, u naselju Lazarevo, Vrbas je prije pet godina poplavio i domaćinstva koja nisu u neposrednoj blizini obale. Đuja Bojić živi u ovom dijelu Banjaluke više od 50 godina. Zbog najavljenih padavina, kaže, živi u strahu.

"Sa komšijama komuniciramo, i oni su uznemireni, ne spavamo noću. Dežura neko još malo, dok nije počela kiša. Prepričavamo te događaje, ali nećemo se moći s tim pomiriti, da se to opet dogodi. Nešto tako strašno, što nisam nikad doživjela u životu", kaže Đuja Bojić, Lazarevo.

Mještani drugih gradova širom Srpske podozrivo gledaju vodostaje rijeka. Skoro cijeli Doboj je bio pod vodom 2014. godine, pa Dobojlije sa oprezom gledaju na rijeku Bosnu.

- Svako se boji, što je jednom proživio boji se, ima izreka - koga je zmija ujedala i guštera se boji.

- Ko se ne plaši, ja bih ga volio vidjeti. Ali se nadamo da neće to biti kao prošli put. Onda smo bili nespremni, sada je valjda spremnije nego prije.

- Ne plašim se, nije tako strašno nama ni djelovalo, mada su ljudi baš bili onako uplašeni. Mi se nismo toliko plašili, kažu građani.

Gradske vlasti kažu da preduzimaju sve neophodne pripreme, i da su u komunikaciji sa lokalnim zajednicama koje se nalaze uzvodno. U lokalnoj civilnoj zaštiti uvjeravaju da su spremni na sve.

"Mi smo planom predvidjeli sve aktivnosti kako bi spriječili ulaženje vode u grad. Pratimo situaciju", kaže Miroslav Milošević, načelnik Odjeljenja za civilnu zaštitu Grada Doboja.

Nizvodno, na ušću Bosne u Savu, Šamčani strepe od ponavljanja 2014. godine. Neki su tada izgubili sve što su imali, pa sada svaki dan paze na nivo dvije velike rijeke koje prolaze kroz ovu malu opštinu. Strah ih je za kuće, ali i za oranice.

- Dan je voda bila. Opet se plašimo, jer najavljuju kišu, jer poslije kiše najavljuju vodu da raste, i onda se svijet boji poplave.

- Prvi sam izašao sa čamcem, jer sam znao da će biti poplava. Baš sam krenuo da vidim kakvo je stanje.

- Ne spavam po čitavu noć. I posijala, i sve. Sve uložiš, i sad čekaš šta će da bude. Kako se ne bojim, kažu građani.

Preduzeće "Ušće Bosne" u koordinaciji sa civilnom zaštitom, puni vreće pijeskom, da spriječe prodor vodene bujice ako do toga dođe. Kažu da su ih za sada napunili više od 2.000. Volonteri su spremni, ako ima potrebe za brzom reakcijom.

"Od jutros smo pozvani. Pripremamo se za taj val ako dođe. Ako ne dođe, neka stoji pripremljeno, pa ćemo da vidimo", kaže Sreto Mirjanić, volonter.

U šamačkoj civilnoj zaštiti prate stanje na terenu, i u stalnom su kontaktu sa susjednim opštinama i Republičkom civilnom zaštitom. Ipak, očekuju određene probleme u nebranjenom dijelu opštine, prije svega uz put Šamac-Modriča.

"Upozoravaćemo stanovništvo, ako se jave veći problemi, da budu spremni, da dio svojih stvari podignu na više spratove, dio svog porodičnog blaga, dio stoke da mogu da pravovremeno evakuišu, i da kroz ovaj period, koji je najavljen, prođemo sa što manje štete i što manje gubitaka", kaže Boro Bogdanović, šef Odsjeka civilne zaštite Opštine Šamac.

Širom Republike Srpske, građani su na oprezu zbog najavljenih obilnih padavina, pa samim tim, i mogućih poplava. Ipak, kažu, vodena stihija ih ovaj put neće zateći nespremne kao prije pet godina.