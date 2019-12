Gordana Pejčinović besplatno organizuje rođendanska slavlja

Rođendani u igraonicama sa konfetama, tortama, klovnovima uz iscrtavanje lica - tako izgledaju danas rođendani, ali ne za svu djecu. Banjalučanka Gordana Pejčinović je odlučila da iste takve priredi mališanima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica.

Sa svojim timom besplatno organizuje rođendanska slavlja i kaže da pare ne mogu platiti zadovoljstvo kada vidi nasmijanu i sretnu djecu.

"To su djeca koja nikada u životu svome nisu slavili rođendan, pogotovo ne na tako bajkovit način kako mi to danas volimo, današnje mame koje su bogate i koje tako prate trendove, vole da to sve tako izgleda holivudski. Tako da ni naši rođendani nimalo ne zaostaju u tome, s tim da mi uvijek idemo na to da budemo praktični i da tom djetetu ne samo taj dan priuštimo tu rođendansku žurku iz snova, već da ga u narednom periodu obezbjedimo kroz neko vrijeme, garderobu i hranu i sve ostalo što im treba", rekla je Gordana Pejčinović, koordinator u Javnoj kuhinji "Mozaik prijateljstva".

Ova humana žena i sama je svojevremeno imala težak život i kaže da razumije sve one koji su u teškim životnim situacijama. Veoma je kreativna, kostimografija je njena strast. Tu ljubav podjelila je sa korisnicima Mozaika prijateljstva. Izrađuju suvenire, a našu ekipu je uvela u casrtvo šarenila i unikatnih suvenira.

"Mi ovdje imamo deke i bake koji nam dolaze u dnevni centar, to je projekat Centra za socijalni rad treće dobi i to je već uhodano, moja koleginica to jako dobro radi i dosta njih voli te kreativne radionice, na tim kreativnim radionicama smo počeli da proizvodimo te proizvoode. Ti proizvodi će biti početak i nešto što će trebati ovom gradu da donese jednu kvalitetnu suvernirnicu u kojoj će svaki stanovnik moći da kupi kvalitetetan proizvod, unikatan ručni rad ili ljudi kada dođu iz dijaspore da bi to ponijeli za poklon", istakla je Gordana Pejčinović, koordinator u Javnoj kuhinji "Mozaik prijateljstva".

Stari tanjir je postao ukrasni podmetač za svijeće, čaše koje se ne koriste dobile su svoju namjenu i ukrašene su za slave i svadbena veselja. Sve ono što građani ne koriste i donesu u Mozaik, postaje suvenir. Šta se sve nalazi u kreativnom kutku, banjalučani će vidjeti u novogodišnjim danima, kada će suvernirnica biti i otvorena.