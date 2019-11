Glamočak otvorio lov bez dozvole nadležnih

Lov divljači u Kotor Varošu skoro da je krenuo naopako. Ne sluteći šta ih čeka, lovci su krenuli u lov, ali na terenu ih je dočekala policijska kontrola, jer na tom području lov još nije dozvoljen.

Tome je kumovala saga oko predsjednika Lovačkog udruženja "Uzlomac" koja se vuče mjesecima. Još u maju, za novog predsjednika izabran je Milan Vasiljević. Kao što je ATV i tada izvještavala, kako su nakon izborne skupštine krenule nove procedure, novi pokušaji registracije, tako su prevare i nelogičnosti krenule isplivavati na površinu.

Nedeljko Glamočak, SDS-ov poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, lažno se predstavljao kao predsjednik ovog udruženja čak 13 godina. Stiglo je tada, zbog sporne situacije, i rješenje o zabrani lova divljači na adresu ovog udruženja.

Glamočak i nakon toga nije odustao od fotelje, iako ga lovci ne žele tamo. Angažovao se i nakon par mjeseci, na osnovu zahtjeva iz 2006. godine zadržao mjesto na čelu Lovačkog udruženja. Ovakvo je rješenje Osnovnog suda u Banjaluci, doduše nepravosnažno. To Glamočaku nije smetalo, pa je uzeo sebi za pravo i da otvori zimski lov.

U šumi, u subotu, ni krivi, ni dužni, lovci su umalo kažnjeni. Tako to izgleda kada, kako nam pričaju, neko na svoju ruku, bez i čijeg odobrenja izdaje dozvole i tako druge, ne mareći za njih, dovodi u nezavidan položaj.

Ovakvi potezi idu samo na štetu lovaca, kaže Vasiljević. Priča nam, Glamočak se služi različitim sredstvima da bi zadržao položaj. Nije mu za to, kaže, mrsko ni podmetnuti nadležnima nezakonite papire.

"Iako je izjavljivao da vjeruje u sudstvo Republike Srpske, on se sam na svoje rješenje žalio i taj predmet je završio na Okružnom sudu i sada čekamo da se to završi. On je čak nepravosnažno rješenje podmetnuo inspektoru na kojem je on imenovan za odgovorno lice i mislim da ovaj problem koji je nastao u Lovačkom udruženju najviše trpe sami lovci, a da bi se ubrzali, mislim da tu najviše nema volje samog gospodina Glamočaka koji, eto pokazuje se da se sam čovjek žalio na svoje rješenje, znači, nije cilj da se u Udruženju prevaziđu problemi, izgleda da je samo cilj da se odugovlači", istakao je Milan Vasiljević novoizabrani predsjednik Lovačkog udruženja "Uzlomac" Kotor Varoš.

Nedeljko Glamočak, kao i inače, nije bio raspoložen da nam da izjavu. Kaže, za ATV ne želi ništa komentarisati, jer mu se nije dopao naš način izvještavanja o ovoj temi, uprkos tome što je sve bilo potkrijepljeno činjenicama. Susret je izbjegao govoreći da je na službenom putu, mada su ga sugrađani nedugo prije toga vidjeli u Kotor Varošu. Izbori u Udruženju "Uzlomac" bili su 12. maja ove godine. Nakon njih se i saznalo da se u sudskom registru od 2006. godine ništa nije mijenjalo. Svih ovih godina stajalo je samo jedno ime, Žarko Tešić, tadašnji predsjednik. Kako je tada potvrđeno ATV-u, u proteklih 13 godina u par navrata su stizali zahtjevi iz Udruženja, ali uvijek uz nepotpunu dokumentaciju.