Gastro delicije vraćaju turiste na jug Srpske

Grah poljak i slalina su se krčkali u loncu, na roštilju je pastrmka iz Trebišnjice a u tiganju priganice, bilo je i sarmica u raštanu, sve to su kuvari danas spremali pod platanima.

Trebinje se ima čime pohvaliti kada je gastro ponuda u pitanju, jer upravo ukusi ovih delicija turiste vraćaju na jug.

"Trenutno pravimo grah poljak na tradicionalan način. Inače grah poljak je naša autohtona vrsta grahorice i analize koje su rađene 2010. godine govore o tome da ima 27% proteina", priča Ilija Runjevac.

"Jedna mala rakojska čaša rakije se stavi ali kada se kombinuje sa kukuruznim brašnom i to našim iz Popovog polja onda će priganice biti i ukusnuje i manje će kupiti ulja", kaže Gordana Radovanović.

Aleksandar iz Novog Sada, kulinarstvom se profesionalno bavi punih 20 godina. Prvi put je u Hercegovini, a majstorije u ovdašnjim kuhinjama su ga oduševile.

"Meni je najfascinantnija cicvara sa medom, na mene je to ostavilo najjači utisak", ističe Aleksandar Ristić, kuvar iz Novog Sada.

Na pitanje koje je jelo najbolje Hercegovci odgovaraju svako. Ni prvi čovjek Trebinja se nije mogao odlučiti za najbolju deliciju.

"Kaštradina, grah poljak, cicvara ili priganice, šta Vi volite? -Sve što ste nabrojali, to je nešto od čega ne možete da se odvojite, zavisi šta ko voli a ja sve to što ste pomenuli sve volim, tako da bi sve to preporučio i dosta toga još", kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

A još su tu kajmak sir i pršut, doboro vino je poslastica na kraju. Zato su u Turističkoj organizaciji na sve ovo stavili poseban akcenat.

"Svi turisti koji dođu u grad Trebinje trebaju nešto i da probaju i upravo je to ono što oni nose sa sobom, taj utisak dobre hrane i dobrih vina pored svega onoga što oni mogu da vide", kaže Marko Radić, direktor, TO Trebinje.

U glas iz Trebinja poručuju, najvažnije je to što je sve domaće.

A da ništa ne zafali za dobar hercegovački ručak i hercegovačke delicije tu je čuvena trebinjska pijaca, tu je sve domaće. Raštan i ostalo povrće ove godine su, kažu dobro rodili.

