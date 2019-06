Gacko decenijama čeka sportsku dvoranu

Više od decenije Gacko vapi za sportskom dvoranom. Obećanja o njenoj izgradnji Gačani slušaju pred svake izbore, ali od obećanja se nije maklo. Opština se, prije godinu dana, i kreditno zadužila za tu investiciju, ali od tada ni makac. Nema ni kamena temeljca.

"Ono što je karakteristično da se svake godine, pogotovo kada je izborna godina, bilo koji izborni ciklus, da li za lokalne ili za republičke izbore, uvijek ta sportska dvorana eksploatiše, da će biti završena do septembra, pa do aprila, a radovi su počeli, pa radovi nisu počeli, pa imamo projekat, pa nemamo projekat. Na kraju sva ta sredstva kreditna stoje, na njih se uredno plaćaju kamate. Naravno sve to plaćaju građani," rekao je Vasilije Lažetić, odbornik SNSD-a Gacko.

Posebna priča je visina zaduženja. Koliko se Gacko zadužilo za izgradnju sportske dvorane nikome nije jasno.

"Odbornici ne znaju da li se radi o 900 hiljada KM, o milionu, o dva miliona KM. Nemamo nikakvu informaciju da li su počeli radovi," rekao je Dragan Drašković, odbornik DEMOS-a u SO Gacko.

Radovi će početi vrlo brzo, uvjeravaju u nadležnom odjeljenju. Dodaju da je projekat napravljen, riješeni administrativni problemi i da je sve spremno da mašine krenu sa radom.

Na ovom lokalitetu gradiće se gatačka sportska dvorana. Nadležni kažu čim bude ljepše vrijeme konačno kreću radovi. Izvođač radova već je izabran, a na kraju će sve koštati skoro tri miliona maraka.

Dvorana na ulazu u Gacko biće najmodernija u Hercegovini tvrde nadležni. Imaće 800 mjesta i brojne propratne sadržaje, a konstrukcija je već naručena.

"Sve će koštati oko 2,8 miliona maraka. Ugovor je postignut na 36 mjeseci, takvi su uslovi tendera bili, tako da će se raditi tri godine. Radovi počinju ovih dana, izmještanjem visokonaponskog kabla i ptt kablova. Izbor nadzornog organa je završen prije mjesec dana," kaže Aleksa Zelenović, načelnik Odjeljenja za urbanizam u opštini Gacko.

Za sportsku dvoranu mnogi u Gacku kažu da je Skadar na Bojani. Ali i da nije jedini.

"Decenijama završavaju zgradu stare opštine, decenijama prave crkvu, decenijama izmještaju pijacu, decenijama prave sportsku dvoranu, decenijama ne mogu da zakrpe udarne rupe po gradu i kroz Gacko se autom ne može da prođe," rekao je Siniša Šuković, odbornik SNSD Gacko.

Najduže traje izgradnja zgrade opštinske administracije. U izvršenju budžeta stoji da je za tu zgradu, prošle godine, utrošeno 113.000 maraka. U opoziciji tvrde da to nije tačno i da tamo za čitavu godinu ni ekser nije zakucan.