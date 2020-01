Fotografija iz Bihaća slama srce: Majka sama i nezaštićena sa štencima na deponiji

Uvijek i iznova se začudimo, iznenadimo i dodatno rastužimo kada vidimo ovakve scene. Ova slika nam dolazi iz Bihaća, mjesta u Bosni i Hercegovini.

Na deponiji u blizini mesta Bihać u Bosni i Hercegovini nalazi se majka sa nekoliko svojih štenaca. Ova mama je sama i nezaštićena, pomagali su joj ljudi, ali ne mogu joj dugo pomagati.

-Bihać. Ako iko može primiti ovu mamu i štence do kraja februara, hitno je? Čovjek koji ih je primio nažalost ne može ih više držati kod sebe. Ako iko ima ograđeno dvorište i može ih primiti do kraja februara. Biće plaćeno, plus hrana za njih, do nedjelje moram naći drugi smeštaj, stoji na Fejsbuk stranici SOS za psa sa deponije Bihać.

Nadamo se da će se za ove kuce pronaći dom i da će ih neko zbrinuti, neko ko će ih voljeti i neko ko će raditi sa njima. Želimo im da odu u dobre ruke, a vjerujemo da će ljudi koji se staraju o njima pronaći dobre ljude za njih.

Vjerujemo da će kuce biti dobro i nadamo se da će sve biti kako treba. Kucama treba dom i zaštita, nadamo se da će ih pronaći.