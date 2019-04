Fild imao "zanimljivo zapažanje" nakon sastanka sa Rajčevićem FOTO

Good to meet Minister Srdjan Rajcevic, and discuss his ambitious plans for higher education, science and information society. The UK can share its lessons and challenges. Next time I’ll bring a step for the photo. Drago mi je bilo upoznati ministra Srdjana Rajčevića i razgovarati o njegovim ambicioznim planovima za visoko obrazovanje, nauku i informaciono društvo. Ujedinjeno Kraljevstvo će rado podijeliti svoja iskustva i rad na izazovima. Sljedeći put ću ponijeti štokrlicu za slikanje... #UKinBiH @mnrvoid_rs #BanjaLuka #DiplomaticLife #Digital #STEM #InformationSociety #UK

