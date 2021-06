Fila: Haški sud napravljen je da pokaže da su Srbi krivi za sve

Advokat Toma Fila izrazio je pesimizam povodom sutrašnjeg izricanja pravosnažne presude generalu Ratku Mladiću u Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu, ističući da je to sud koji je napravljen da pokaže da su Srbi za sve krivi.

"Video sam žalbu, razgovarao sam i sa sinom generala Mladića, to je savršena argumentacija, ali ta argumentacija je bila i na prvom suđenju", rekao je Fila u izjavi za Srnu.

On je ukazao da pravo pitanje glasi da li je Haški sud - sud ili egzekucija Srba, podsjećajući da su u njemu Srbi osuđeni na više od 1.000 godina zatvora, od Hrvata iz Hrvatske niko, kao ni Albanci.

"To je preki sud za Srbe i ja sam rekao da taj sud svojim radom doprinosi satanizaciji Srba i onda su me kaznili opomenom. Inače sam za uvredu suda mogao da dobijem i sedam godina. To vam je tako", rekao je Fila.

Fila je ocijenio da, imajući u vidu ove okolnosti, generalu Mladiću može samo Bog da pomogne.

"Ja ću da odem u crkvu da se Bogu pomolim i to je jedino što može - Bog da mu pomogne i to se nadam", rekao je Fila.

Sutrašnje izricanje presude zakazano je za 15.00 časova, moći će se pratiti preko sajta suda, ali će prenos biti odgođen pola časa.

General Mladić je prvostepenom presudom osuđen na doživotni zatvor za ratne zločine u BiH od 1991. do 1995. godine.

Uhapšen je u Srbiji i izručen Hagu 2008. godine, od kada se nalazi u haškom pritvoru uprkos veoma lošem zdravstvenom stanju i ponovljenim zahtjevima porodice da mu se omogući liječenje u Srbiji.