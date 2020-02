Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U Republici Srpskoj tokom vikenda i u ponedjeljak preovladavaće sunčano i natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine, dok se u utorak, 18. februara, očekuje postepena promjena i slaba, povremena kiša, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru biće pretežno vedro od krajnjeg zapada, preko jugozapada do juga, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno, na istoku oblačno uz uslove za slabo provijavanje snijega, a jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do četiri, na planinama oko minus pet, na jugu oko šest stepeni Celzijusovih.

Do podnevnih časova razvedravanje se očekuje i na istoku Srpske, te će u većini predjela preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa dnevnom temperaturom u blagom porastu - od osam do 13, na planinama od tri, na jugu oko 15 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, u planinama pojačan, na jugu uz jaku buru koja prije podne može biti i veoma jaka.

U nedjelju, 16. februara, preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne i uveče uz povećanje oblačnosti sa zapada, ali uz natprosječnu temperaturu vazduha za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do pet, na planinama od minus četiri stepena Celzijusova, a najviša dnevna od 10 do 15, na sjeveru i jugu i stepen dva viša, na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 17. februara, zadržaće se stabilno vrijeme sa prolazno više oblaka u noći i prijepodne, a tokom dana sunčano natprosječno toplo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do sedam stepeni, na planinama od minus dva stepena Celzijusova, a najviša dnevna iznosiće od 11 do 16, na sjeveru i jugu i nekoliko stepeni viša, a na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

U utorak, 18. februara, nastupa postepena promjena vremena - biće prolazno sa više oblaka tokom noći, jutra i prijepodneva na sjeveru i zapadu, gdje će biti uslova za slabu povremenu kišu ili rosulju.

Na istoku i jugu biće manje oblaka, te će se tokom dana zadržati promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, a na zapadu i sjeveru i oblačno, pretežno suvo i svježije.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, na planinama od minus dva stepena Celzijusova, a najviša dnevna temperatura vazduha biće od sedam do 12, na jugu nekoliko stepeni viša, a na planinama od tri stepena Celzijusova.