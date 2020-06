Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

U Republici Srpskoj će narednih dana jutra biti pretežno sunčana, dok će tokom dana biti nestabilno vrijeme, uz moguću kišu i najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru očekuje se promjenljivo oblačno, tokom dana nestabilno vrijeme, lokalno sa kišom ili pljuskovima, a biće i grmljavine, uz povremene sunčane periode. Poslije podne i uveče doći će do postepenog razvedravanja - od centralnih krajeva ka sjeveru i jugu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a najviša dnevna od 17 do 23, na sjeveroistoku i jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 10. juna, jutro će biti pretežno sunčano u sjevernim krajevima, na jugu i istoku umjereno oblačno.

Prije podne biće nestabilno uz razvoj oblačnosti od jugozapada ka sjeveroistoku, promjenljivo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na zapadu i sjeverozapadu uz više sunčanog vremena i rjeđe uz po koji pljusak, dok se u drugom dijelu dana očekuje razvedravanje uz više sunca na jugu i istoku Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 12 do 17, na jugu i sjeveru do 19, a najviša dnevna od 16 do 22, na sjeveru i jugu do 26 stepeni Celzijsovih.

U četvrtak, 11. juna, jutro će biti pretežno sunčano, ponegdje oko rijeka sa sumaglicom ili maglom, tokom prijepodneva rast oblaka nestabilnosti u sjevernim i zapadnim krajevima, dok će tokom dana biti uslova za kišu i lokalne pljuskove, a u južnim krajevima pretežno sunčano, kasnije poslije podne i uveče sunčano u većini krajeva.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a najviša dnevna od 17 do 23, na sjeveru i jugu do 27 stepeni Celzijusovih.

U petak, 12. juna, jutro će biti pretežno sunčano, ponegdje oblačno, uz slabu kišu u centralnim predjelima. Prije podne povećanje oblačnosti i nestabilnosti od centralnih predjela ka sjeveru i istoku, gdje će tokom dana biti uslova za kišu i lokalne pljuskove, a kasnije poslije podne i uveče pretežno sunčano u većini krajeva.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, na jugu i sjeveru do 18, a najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 23, na sjeveru i jugu do 27 stepeni Celzijusovih.