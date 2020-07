Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Sunčano i toplo vrijeme sutra će biti u svim krajevima Republike Srpske i Federacije BiH, ali će poslije podne postojati uslovi za pljuskove sa grmljavinom, dok se narednih dana očekuje malo svježije vrijeme.

Ujutru će biti pretežno sunčano, na jugu i istoku promjenjivo oblačno, gdje su u poslijepodnevnim časovima mogući kiša i pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U noći na utorak, 7. jul, očekuju se padavine u većini predjela i svježije vrijeme.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša od 23 do 29, na sjeveru i jugu oko 32 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova.

Osjetno svježije vrijeme, uz uslove za pojavu lokalnih nepogoda, očekuje se u utorak, 7. jula. Tokom dana padavine će slabiti, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano tokom cijelog dana.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 15, na jugu oko 18, a najviša dnevna od 13 do 19, na sjeverozapadu oko 23, a na jugu oko 27 stepeni Celzijusovih.

Sunčano i nešto svježije vrijeme za ovo doba godine biće i u srijedu i četvrtak, 8. i 9. jul, kada će jutarnja temperatura vazduha biti od devet do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru oko 30 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u centralnim i istočnim krajevima preovladava pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa pljuskovima, dok je u ostalim krajevima sunčano.

Hercegovina je danas bila najtoplija, u Trebinju su u 14.00 časova izmjereno 34 stepena, u Neumu 32, a u Mostaru 31.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 10, Čemerno 19, Kalinovik i Han Pijesak 20, Sokolac i Ivan Sedlo 21, Gacko 22, Gornji Vakuf 23, Bugojno i Sarajevo 24, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica, Livno i Foča 25, Ribnik, Tuzla i Šipovo 26, Višegrad, Gradačac i Bihać 27, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Sanski Most i Prijedor 28, Banjaluka 29, Bileća, Široki Brijeg i Srbac 30 stepeni Celzijusovih.