Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme, uz moguće poslijepodnevne pljuskove na jugu i istoku.

Ujutru se očekuje pretežno sunčano vrijeme, osim na jugu i istoku gdje će biti malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22, dok će najviša dnevna od 20 do 26, na sjeveru i jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu Hercegovine slaba bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a pljuskovi i grmljavina registrovani su u Hercegovini i na jugozapadu.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 10, Kalinovik i Ivan Sedlo 17, Čemerno 18, Han Pijesak 20, Gacko, Mrakovica i Sokolac 21, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Šipovo 22, Ribnik, Livno i Bugojno 23, Tuzla 24, Srebrenica, Bihać, Sanski Most i Foča 25, Banjaluka, Prijedor, Gradačac i Rudo 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Zvornik 27, Srbac i Široki Brijeg 28, Mostar 30, Neum 33, te Trebinje 34 stepena Celzijusova.