Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Ujutru će biti pretežno vedro, uz slab mraz na planinama i prolaznu sumaglicu ili maglu oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u većini predjela očekuje se sunčano vrijeme, uz malu oblačnost, a uveče je na istoku moguća prolazna oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri, na planinama od minus pet, a najviša dnevna temperatura od šest do 12, na jugu i jugoistoku do 17, na planinama od tri stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena bura.

I za druga dva dana marta najavljeno je pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od minus dva do pet, na planinama od minus pet, a najviša dnevna temperatura od šest do 12, na sjeveru, jugu i jugoistoku do 17, na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

Oblačno vrijeme u četvrtak, 4. marta, biće na sjeverozapadu, dok će u ostalim predjelima biti umjereno do pretežno oblačno, uz kraće sunčane intervale.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do šest, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od devet do 14, na sjeveru i jugu oko 18, na planinama od sedam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost.

Ponovo je najtoplije bilo na hercegovačkom području - u Neumu je u 13.00 časova izmjereno 17 stepeni, u Mostaru 16, u Trebinju i Grudama 15, a u Bileći 14 stepeni.

Temperatura vazduha u ostalim mjestima: Bjelašnica minus šest, Kalinovik tri, Han Pijesak četiri, Mrakovica pet, Sokolac šest, Gacko, Šipovo i Mrkonjić Grad sedam, Ribnik i Srebrenica osam, Bugojno, Sanski Most i Tuzla devet, Banjaluka, Bijeljina, Sarajevo, Gradačac, Novi Grad i Foča 10, Doboj, Zvornik, Bihać, Višegrad, Zenica i Srbac 11, Prijedor i Rudo 12 stepeni Celzijusovih.