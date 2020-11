Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, dok će magle i sumaglice tokom prijepodneva biti u nižim krajevima.

Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno, lokalno sa slabim mrazem. Po kotlinama i riječnim dolinama mjestimično se očekuje prolazna magla ili sumaglice, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana preovladavaće promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčnim periodima, a uveče i u noć na utorak očekuje se naoblačenje sa sjevera koje može usloviti kratkotrajnu slabu kišu.

Duvaće slab vjetar promjenljivih pravaca.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, u višim predjelima od minus pet, a najviša dnevna od pet do 11, na planinama od jedan stepen, a na jugu oko 14 stepeni Celizijusovih.

I narednih dana očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, a povremeno su moguće slabe padavine, uglavnom kiša. Meterolozi najavljuju i svakovdevni blagi porast temperature vazduha.

Poslije oblačnog jutra u utorak, 24. novembra, kada postoji mogućnost i za slabu kišu ili rosulju mjestimično, tokom dana će doći do postepenog razvedravanja i više sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od nula do šest, a najviša dnevna od pet do 10, na jugu oko 12 stepeni.